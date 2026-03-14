Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να πιστεύει ότι ο πόλεμός του στο Ιράν αποτελεί όφελος για τη βιομηχανία πετρελαίου, αλλά ο τρόπος που το διατυπώνει προκαλεί ανησυχία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, επομένως όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε πολλά χρήματα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social την Τετάρτη, καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν στα 95 δολάρια ανά βαρέλι. Mια άνοδο 40% σε σχέση με το επίπεδο πριν από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Η ανάρτηση του Τραμπ υπογραμμίζει την περίπλοκη σχέση της βιομηχανίας με τον πρόεδρο και το αίνιγμα του μηνύματός του. Ενώ οι πετρελαϊκές εταιρείες επωφελούνται οικονομικά από την άνοδο των τιμών του αργού κατά σχεδόν 30 δολάρια ανά βαρέλι από την έναρξη του πολέμου, τα στελέχη ανησυχούν ότι οι ασταθείς τιμές δυσχεραίνουν τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και ότι οι υψηλές τιμές θα προκαλέσουν δημόσια αντίδραση.

«Η ιδέα ότι η βιομηχανία κερδίζει από τον πόλεμο και τον θάνατο δεν είναι κάτι που θέλει να προωθήσει ένας αντιπρόεδρος δημοσίων σχέσεων», δήλωσε ο Μαρκ Τζόουνς, ερευνητής πολιτικών επιστημών στο Ινστιτούτο Μπέικερ του Πανεπιστημίου Ράις.

Η ανάρτηση του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις από ορισμένους στον κλάδο.

«Ω, αγόρι μου…» απάντησε ένας στρατηγικός αναλυτής της ενεργειακής βιομηχανίας όταν είδε την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μήνυμα του Τραμπ τροφοδοτεί επίσης την αντίληψη ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες επιδιώκουν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές, δήλωσε ένας δεύτερος αξιωματούχος της βιομηχανίας, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια.

«Αυτό υπογραμμίζει την περίπλοκη σχέση που έχει η πετρελαϊκή βιομηχανία με τον πρόεδρο», είπε ο αξιωματούχος. «Η κυρίαρχη ανησυχία του Τραμπ είναι πάντα η τιμή στην αντλία και όσο χαμηλότερη τόσο το καλύτερο. Υπάρχει επίσης η αντίληψη ότι η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου εργάζεται κρυφά για να αυξήσει τις τιμές, κάτι που αποτελεί θεμελιώδη παρανόηση του τρόπου λειτουργίας της βιομηχανίας σε μια παγκόσμια και διαφανή αγορά».

Η ανάρτηση υπονοεί επίσης τον κυνισμό ορισμένων ψηφοφόρων απέναντι στις επιχειρήσεις γενικά και τη βιομηχανία πετρελαίου ειδικότερα, σύμφωνα με τον Μαρκ Μιζρούτσι, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, που εστιάζει στην οικονομική και πολιτική συμπεριφορά μεγάλων αμερικανικών εταιρειών.

«Το ενδιαφέρον με τη δήλωση του Τραμπ είναι ότι ακούσια αποκάλυψε μια πεποίθηση που έχουν πολλοί άνθρωποι ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και οι πετρελαϊκές εταιρείες θα βγάλουν πολλά χρήματα», είπε ο Μιζρούτσι. «Πιθανότατα δεν συνειδητοποίησε ότι πολλοί, ακόμη και στον κλάδο, δεν ήταν ευχαριστημένοι με αυτή τη δήλωση».

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι η τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης, η οποία έχει αυξηθεί κατά 60 σεντς ανά γαλόνι από την έναρξη των εχθροπραξιών, τελικά θα μειωθεί μετά τον πόλεμο, καθώς νέες προμήθειες από το Ιράν θα εισέλθουν στις παγκόσμιες αγορές.

«Τελικά, μόλις ολοκληρωθούν οι στρατιωτικοί στόχοι της Επιχείρησης Epic Fury και εξουδετερωθεί το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα μειωθούν ξανά ραγδαία, ενδεχομένως ακόμη χαμηλότερα από ό,τι πριν από τις επιθέσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Taylor Rogers. «Ως αποτέλεσμα, οι αμερικανικές οικογένειες θα ωφεληθούν σημαντικά μακροπρόθεσμα».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Ρότζερς, η κυβέρνηση «έχει και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με ηγέτες στον ενεργειακό κλάδο για τη σταθεροποίηση των αγορών».

Ο πόλεμος ήδη προκαλεί δυσκολίες στον κλάδο. Οι πετρελαϊκές εταιρείες που λειτουργούν αποκλειστικά στις ΗΠΑ θα αποκομίσουν βραχυπρόθεσμο κέρδος από την άνοδο των τιμών, αλλά οι μεγάλες διεθνείς εταιρείες ενδέχεται να χρειαστεί να κλείσουν περιουσιακά στοιχεία στον Περσικό Κόλπο, ενώ το σοκ εφοδιασμού που πλήττει τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ευρώπη μπορεί να πείσει τις χώρες να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα, δήλωσε ο Τζόουνς.

Η Άντρεα Γουντς, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου, δήλωσε ότι η βιομηχανία «επικεντρώνεται στη συνεργασία με την κυβέρνηση για να διασφαλίσει ασφαλείς και αξιόπιστες λειτουργίες στην περιοχή».

«Η αστάθεια της αγοράς ενέργειας δεν ωφελεί κανέναν, ούτε τους παραγωγούς που βασίζονται στη βεβαιότητα και τη σταθερότητα για μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές αποφάσεις», πρόσθεσε η Γουντς.

Η πετρελαϊκή βιομηχανία είχε ασταθή σχέση με τον Τραμπ από την πρώτη του θητεία, επωφελούμενη από ορισμένες πολιτικές του αλλά υποφέροντας από άλλες, όπως οι δασμοί. Και ενώ ο Τραμπ είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της βιομηχανίας, τους έχει επίσης εμπλέξει πολιτικά με τρόπους που δεν τους είναι πάντα άνετοι.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία, ο Τραμπ ζήτησε από τα στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας ένα δισεκατομμύριο δολάρια, αλλά συνολικά συνεισέφεραν 75 εκατομμύρια, σύμφωνα με ανάλυση της Climate Power, λιγότερα από όσα έλαβε η εκστρατεία του από την SpaceX του Έλον Μασκ. Ο Χάρολντ Χαμ, πρόεδρος της Continental Resources και άτυπος σύμβουλος ενέργειας του Τραμπ, αρχικά υποστήριξε τον Ρον ΝτεΣάντις στην προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Ο Τραμπ προσπάθησε επίσης να πιέσει στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών να στηρίξουν δημόσια τη στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας και να επενδύσουν σε γεωτρήσεις στη χώρα. Η κίνηση συνάντησε αντιδράσεις από στελέχη που δεν συμμερίζονταν την αισιοδοξία του Τραμπ σχετικά με την αναβίωση των πετρελαϊκών πεδίων της Βενεζουέλας.

Οι Δημοκρατικοί και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αξιοποίησαν την ανάρτηση για να επικρίνουν την κυβέρνηση και τη βιομηχανία.

«Η ενεργειακή πολιτική του Τραμπ δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των παραγωγών ενέργειας (υψηλές τιμές) έναντι των καταναλωτών (χαμηλές τιμές)», δήλωσε ο βουλευτής Σον Κάστεν (Δημοκρατικός, Ιλινόις) σε ανάρτηση στο X. «Φαίνεται ότι συμφωνεί μαζί μου».

«Η αστάθεια εκτοξεύει τις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο Lorne Stockman, διευθυντής διεθνών ερευνών στην Oil Change International, σε δελτίο τύπου. «Καθώς αυξάνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι δισεκατομμυριούχοι δωρητές ορυκτών καυσίμων του Τραμπ αποκομίζουν κέρδη, ενώ άνθρωποι σκοτώνονται και οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος ενέργειας και τροφίμων».

Στην ανάρτηση, ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε στις οικογένειες που αγωνίζονται με τους λογαριασμούς τους, δήλωσε ο Τζέσι Λι, ανώτερος σύμβουλος στην Climate Power.

«Ο Τραμπ μιλάει για τους ανθρώπους που τον ενδιαφέρουν περισσότερο, τους δισεκατομμυριούχους πετρελαίου και φυσικού αερίου που ξόδεψαν εκατομμύρια για να εκλεγεί», είπε ο Λι. «Θα βάζει πάντα τους δισεκατομμυριούχους φίλους του πάνω απ’ όλα, και οι εργαζόμενες οικογένειες θα πληρώνουν το τίμημα».

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να αποτελέσει πολιτικό μειονέκτημα για τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών αργότερα φέτος. Ακόμη και εκτός του βενζινάδικου, το αυξημένο κόστος του αργού θα πλήξει τις τσέπες των ψηφοφόρων με πολλούς τρόπους.

Εταιρείες διαφόρων κλάδων έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν επιβαρύνσεις ενέργειας για να απορροφήσουν το υψηλότερο κόστος καυσίμων, δήλωσε ο αναλυτής της Raymond James, Pavel Molchanov.

«Η UPS και η Maersk (ναυτιλία), η Ecolab (χημικά) και η Cathay Pacific (αεροπορία) είναι μεταξύ των εταιρειών που ανακοίνωσαν επιβαρύνσεις αυτή την εβδομάδα», ανέφερε. «Αναμένουμε περισσότερες τέτοιες ανακοινώσεις μέχρι οι τιμές του πετρελαίου να υποχωρήσουν σημαντικά από τα υψηλά τετραετίας».

με πληροφορίες από: POLITICO