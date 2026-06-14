Την στιγμή που η Βηρυτός δεχόταν νέα πλήγματα από το Ισραήλ, η πολυαναμενόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και εντός της ημέρας, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη δοκιμασία της, τις τελευταίες εβδομάδες.

Την ώρα που διαπραγματευτές από το Κατάρ βρίσκονται στην Τεχεράνη επιχειρώντας να γεφυρώσουν τις τελευταίες διαφορές, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, ενώ η Χεζμπολάχ συνέχισε τις επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά ισραηλινών στόχων.

مشاهد جديدة من الموقع المستهدف في منطقة الغبيري pic.twitter.com/QX4EVfhf12 — هنا لبنان (@thisislebnews) June 14, 2026

Το αποτέλεσμα είναι μια επικίνδυνη ταυτόχρονη κλιμάκωση στο στρατιωτικό και στο διπλωματικό μέτωπο, σε μια στιγμή κατά την οποία η Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη, το Κατάρ και το Πακιστάν επιχειρούν να ολοκληρώσουν ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και στον τερματισμό μιας κρίσης που έχει επηρεάσει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Βηρυτός: Νέα ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν «πλήγματα ακριβείας» σε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχίγια, το προπύργιο της οργάνωσης στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, στόχος ήταν Κέντρο Διοίκησης που χρησιμοποιούνταν για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

بالصورة: المبنى المستهدف في الغبيري pic.twitter.com/xHKVPk40O0 — هنا لبنان (@thisislebnews) June 14, 2026

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς υποστήριξαν ότι η επιχείρηση ήταν απάντηση σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών περιοχών, δηλώνοντας ότι «το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί πυρά που στρέφονται εναντίον των εδαφών του».

Λιβανικές πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι το πλήγμα φαίνεται να πραγματοποιήθηκε με δύο κατευθυνόμενους πυραύλους, ενώ το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου έκανε λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες.

Την είδηση επιβεβαίωσε και η ισραηλινή κρατική τηλεόραση, η οποία μετέδωσε ότι η επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού πραγματοποιήθηκε από δύο πολεμικά αεροσκάφη που εκτόξευσαν τέσσερις κατευθυνόμενους πυραύλους.

Εν τω μεταξύ, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ αύξησε το επίπεδο συναγερμού στη χώρα, στο υψηλότερο επίπεδο για πιθανή απάντηση αντιποίνων από το Ιράν.

مشاهد من استهداف منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/M429xCv8Ht — هنا لبنان (@thisislebnews) June 14, 2026

Οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν παράλληλα στην έκδοση προειδοποιήσεων εκκένωσης για δεκάδες χωριά στον νότιο Λίβανο, γεγονός που ενισχύει τους φόβους για νέα διεύρυνση των επιχειρήσεων.

Σάμι Νάντερ: Οι ισραηλινές επιθέσεις θα μπορούσαν να «τορπιλίσουν» τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν»

Ο Σάμι Νάντερ από το Ινστιτούτο Στρατηγικών Υποθέσεων του Λεβάντ λέει ότι η επίθεση του Ισραήλ στη νότια Βηρυτό αποτελεί «πολύ στρατηγική δοκιμασία» για την πιθανή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Το Ισραήλ επιμένει στην αποσύνδεση του μετώπου με τη Χεζμπολάχ από τυχόν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ενώ το Ιράν επιμένει στο αντίθετο. Θέλουν αυτή τη σύνδεση και την θέτουν ως προϋπόθεση για να προχωρήσουν με τη συμφωνία», δήλωσε ο Νάντερ.

«Επομένως, αυτό το γεγονός είναι αρκετά σημαντικό και έχει τη δυνατότητα να τορπιλίσει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν».

Σημείωσε την «εσωτερική διάσταση», καθώς το Ισραήλ βρίσκεται στη δίνη μιας προεκλογικής εκστρατείας.

«Η ακροδεξιά επικρίνει τον Νετανιάχου ότι δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ και ότι είναι πολύ επιεικής απέναντι στην απόφαση του κ. Τραμπ να μην κλιμακώσει την κατάσταση στον Λίβανο. Έτσι, αυτό έγινε ένα εκλογικό ζήτημα μεγάλης σημασίας», κατέληξε ο Νάντερ στο Al Jazeera.

Ρωγμές στην ισραηλινή κυβέρνηση καθώς πλησιάζουν οι εκλογές

Η συζήτηση γύρω από την εκεχειρία και την πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν δεν προκαλεί μόνο εντάσεις στο εξωτερικό μέτωπο, αλλά και στο εσωτερικό του Ισραήλ.

Σύμφωνα με αναφορές από τη Ραμάλα, αυξάνονται οι φωνές στο πολιτικό σύστημα που αποστασιοποιούνται από τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ακόμη και από το εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού.

Στελέχη της ισραηλινής δεξιάς και ακροδεξιάς επικρίνουν κάθε ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης με τη Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να περιορίσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ έχει ταχθεί δημόσια υπέρ της συνέχισης των επιθέσεων, ενώ αντίστοιχη γραμμή ακολουθεί και ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Η κριτική δεν αφορά μόνο τη διαχείριση του πολέμου. Πολιτικοί αντίπαλοι αλλά και σύμμαχοι του Νετανιάχου τον κατηγορούν ότι υποσχέθηκε στρατηγικούς στόχους τους οποίους δεν κατάφερε να υλοποιήσει, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την έως τώρα πορεία των επιχειρήσεων ως πολιτική και στρατηγική αποτυχία.

Παράλληλα, στο εσωτερικό της χώρας ενισχύεται η εικόνα ότι οι σχέσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με την Ουάσιγκτον δεν βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο.

Κύκλοι της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι ο Νετανιάχου εμφανίζεται αποδυναμωμένος απέναντι στην αμερικανική ηγεσία και ειδικά απέναντι στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προωθεί τη διπλωματική διευθέτηση με την Τεχεράνη.

Με τις εκλογές να αναμένονται τον Οκτώβριο, η πολιτική αντιπαράθεση στο Ισραήλ αποκτά ολοένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αντιπολίτευση, αλλά και δυσαρεστημένα στελέχη του κυβερνητικού στρατοπέδου, θα επιχειρήσουν να μετατρέψουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε πεδίο αμφισβήτησης της ηγεσίας Νετανιάχου.

Την ίδια στιγμή, δεν λείπουν οι εκτιμήσεις ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά το πολιτικό χρονοδιάγραμμα και να αναδιαμορφώσει τους συσχετισμούς ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Γκαλιμπάφ: Τα πλήγματα στη Νταχίγια αμφισβητούν την αξιοπιστία της Ουάσιγκτον

Η Τεχεράνη συνδέει ευθέως τα ισραηλινά πλήγματα στη συνοικία Νταχίγια της Βηρυτού με την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση τις αμερικανικές δεσμεύσεις.

Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κορυφαίος πολιτικός παράγοντας του καθεστώτος, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ότι η ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού αποτελεί ένδειξη πως η Ουάσιγκτον είτε δεν επιθυμεί, είτε αδυνατεί να διασφαλίσει την εφαρμογή όσων έχουν συμφωνηθεί.

«Η επίθεση των Σιωνιστών στη Νταχίγια έδειξε για ακόμη μία φορά ότι η Αμερική είτε δεν έχει τη βούληση, είτε δεν έχει την ικανότητα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι χωρίς έμπρακτη τήρηση των συμφωνηθέντων «δεν έχει νόημα να γίνεται λόγος για συνέχιση της διαδικασίας».

تجاوز صهیونیست‌ها به ضاحیه باردیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمی‌توانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.

اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 14, 2026

Ιρανός διοικητής: «τα ισραηλινά εγκλήματα στη Βηρυτό δεν θα μείνουν αναπάντητα»

Ο Σαρντάρ Ασαντί, αξιωματούχος στο Κεντρικό Αρχηγείο της Χατάμ αλ-Ανμπίγια, δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο νότιο προάστιο της Βηρυτού θα αντιμετωπιστούν με αντίποινα.

«Χωρίς αμφιβολία, αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν αναπάντητα», δήλωσε ο Asadi, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Το Χατάμ αλ-Ανμπίγια είναι το κεντρικό κοινό Αρχηγείο Διοίκησης που επιβλέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και του τακτικού στρατού.

Τα drones της Χεζμπολάχ και η απάντηση του Ισραήλ

Η νέα επιδρομή ακολούθησε μια σειρά επιθέσεων της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών στόχων. Σύμφωνα με τις IDF, τουλάχιστον τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικές ζώνες στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Αν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, οι επιθέσεις ενεργοποίησαν σειρήνες σε κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας και θεωρήθηκαν από το Τελ Αβίβ σοβαρή παραβίαση των συμφωνημένων μηχανισμών αποκλιμάκωσης.

Η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι στόχευσε ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο, χωρίς να σχολιάσει άμεσα το πλήγμα στη Βηρυτό.

Το διπλωματικό θρίλερ στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα εξελίσσεται ένας πυρετός διαβουλεύσεων στην Τεχεράνη. Πηγή με γνώση των συνομιλιών επιβεβαίωσε ότι αντιπροσωπεία του Κατάρ βρίσκεται στην ιρανική πρωτεύουσα με στόχο την οριστικοποίηση του σχεδίου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί άμεσα και ότι αμέσως μετά θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Ωστόσο η ιρανική πλευρά συνεχίζει να εμφανίζεται πολύ πιο επιφυλακτική. Το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση».

Η αντίφαση μεταξύ των ανακοινώσεων της Ουάσιγκτον και των δηλώσεων από την Τεχεράνη αποτυπώνει το εύθραυστο χαρακτήρα των συνομιλιών, παρά το γεγονός ότι διπλωματικές πηγές περιγράφουν τις δύο πλευρές πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία-πλαίσιο.

Τι προβλέπει το σχέδιο συμφωνίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από ιρανικές και δυτικές πηγές, το προσχέδιο προβλέπει:

επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ,

σταδιακή άρση ή αναστολή κυρώσεων στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου,

αποδέσμευση περίπου 25 δισ. δολαρίων από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία,

δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου,

ένα νέο κύκλο τεχνικών διαπραγματεύσεων διάρκειας έως 60 ημερών για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, οι πιο δύσκολες πτυχές του πυρηνικού ζητήματος φαίνεται ότι μετατίθενται για μεταγενέστερες συνομιλίες, γεγονός που εξηγεί γιατί η ιρανική ηγεσία αποφεύγει να παρουσιάσει τη συμφωνία ως οριστική.

Οι εσωτερικές αντιδράσεις που απειλούν τη διαδικασία

Το πολιτικό κόστος της συμφωνίας είναι ήδη ορατό και στις δύο πλευρές.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, Δημοκρατικοί βουλευτές κατηγορούν τον Τραμπ ότι προσφέρει υπερβολικές παραχωρήσεις στην Τεχεράνη, ενώ στο Ιράν σκληροπυρηνικοί κύκλοι οργανώνουν διαδηλώσεις κατά του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, θεωρώντας ότι η χώρα εγκαταλείπει κρίσιμα διαπραγματευτικά χαρτιά.

Οι αντιδράσεις αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή η συμφωνία δεν αφορά μόνο τις σχέσεις Ουάσιγκτον–Τεχεράνης, αλλά και το ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Γιατί η Βηρυτός μπορεί να κρίνει το μέλλον της συμφωνίας

Το κρίσιμο στοιχείο των τελευταίων ωρών είναι ότι η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ισραήλ–Χεζμπολάχ έρχεται σε μια στιγμή όπου η Τεχεράνη επιμένει ότι η κατάσταση στον Λίβανο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε ευρύτερης διευθέτησης. Ήδη προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό είχαν προκαλέσει σοβαρές τριβές στις διαπραγματεύσεις.

Το γεγονός ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ενημέρωσαν εκ των προτέρων την αμερικανική CENTCOM για το πλήγμα δείχνει ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη κρίση, χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί ότι οι εξελίξεις στο λιβανικό μέτωπο δεν θα επηρεάσουν τις συνομιλίες με το Ιράν.

Καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές, η εικόνα παραμένει ρευστή: οι διαμεσολαβητές συνεχίζουν τις επαφές στην Τεχεράνη, το Ιράν δεν έχει δώσει οριστική απάντηση και το Ισραήλ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να απαντά στρατιωτικά σε κάθε επίθεση της Χεζμπολάχ. Το αν οι επόμενες ώρες θα οδηγήσουν σε ιστορική συμφωνία ή σε νέα περιφερειακή ανάφλεξη παραμένει ανοιχτό ερώτημα.