Σε μια νέα στρατιωτική ενέργεια προχώρησε σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, η Βόρεια Κορέα, εντείνοντας την εγρήγορση στην ευρύτερη περιοχή της κορεατικής χερσονήσου.

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις, η Πιονγκγιάνγκ πραγματοποίησε εκτόξευση ενός βλήματος, η ακριβής φύση και ο τύπος του οποίου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα καταγράφηκε στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της χώρας, κινητοποιώντας άμεσα τους μηχανισμούς παρακολούθησης της γειτονικής Νότιας Κορέας.

Η είδηση μεταδόθηκε και επιβεβαιώθηκε μέσα από την άμεση ενημέρωση των στρατιωτικών αρχών της Σεούλ, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της Πιονγκγιάνγκ. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας σε επίσημη ανακοίνωσή του:

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε άγνωστο βλήμα στην Ανατολική Θάλασσα»

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, στην οποία κατέληξε το βλήμα σύμφωνα με την αναφορά, είναι γεωγραφικά και γεωπολιτικά κρίσιμη και αναγνωρίζεται διεθνώς και ως Θάλασσα της Ιαπωνίας.