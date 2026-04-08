Νέα ένταση καταγράφεται στην κορεατική χερσόνησο, καθώς η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε διαδοχικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων, προκαλώντας ανησυχία σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τον νοτιοκορεατικό στρατό, εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί πολλοί πύραυλοι μικρού βεληνεκούς άγνωστου τύπου, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από την περιοχή Γουονσάν και κατευθύνθηκαν προς την Ανατολική Θάλασσα, διανύοντας περίπου 240 χιλιόμετρα. Λίγες ώρες αργότερα, ακολούθησε νέα εκτόξευση προς την ίδια κατεύθυνση.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι την προηγούμενη ημέρα είχε εκτοξευτεί ακόμη ένα «βλήμα αγνώστου ταυτότητας» από την Πιονγκγιάνγκ.

Από την πλευρά της, η ιαπωνική ακτοφυλακή ανέφερε ότι εντοπίστηκε αντικείμενο που εκτιμάται πως ήταν βαλλιστικός πύραυλος, καλώντας τα πλοία να παραμείνουν σε επιφυλακή και να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό πτώσης συντριμμιών.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, λίγο μετά τη συγγνώμη της Σεούλ για την αποστολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς τη Βόρεια Κορέα τον Ιανουάριο, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Πιονγκγιάνγκ.

Το Γραφείο Εθνικής Ασφάλειας της νοτιοκορεατικής προεδρίας συνεδρίασε εκτάκτως, δίνοντας εντολή για ενίσχυση της επιφυλακής, ιδίως υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει άμεσα τις εκτοξεύσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «προκλητικές ενέργειες» που παραβιάζουν αποφάσεις του Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.