Σε μια νέα επίδειξη ισχύος προέβη η Βόρεια Κορέα την Πέμπτη 20 Αυγούστου, προχωρώντας στην εκτόξευση ενός μη αναγνωρισμένου βλήματος, που εικάζεται ότι ήταν βαλλιστικός πύραυλος, προς τη θάλασσα, στα ανατολικά της Κορεατικής Χερσονήσου.

Την είδηση επιβεβαίωσαν τόσο οι Ένοπλες Δυνάμεις της Νότιας Κορέας, όσο και η ιαπωνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με την ακτοφυλακή της Ιαπωνίας και το δημόσιο δίκτυο NHK, το βλήμα ολοκλήρωσε την τροχιά του και έπεσε στη θάλασσα, εκτός της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Η στρατιωτική αυτή ενέργεια σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, καθώς οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Κορέας ολοκληρώθηκαν πρόωρα την Παρασκευή.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αισθητή μείωση της αμερικανικής συμμετοχής στα γυμνάσια.

Παρά την απόφαση αυτή, η ηγεσία της Βόρειας Κορέας διατήρησε την σκληρή της στάση.

Μόλις την Τετάρτη, η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, υπογράμμισε ότι η «εχθρική πολιτική» της Ουάσινγκτον απέναντι στην Πιονγιάνγκ παραμένει αμετάβλητη, όσο οι στρατιωτικοί ελιγμοί συνεχίζονται στην περιοχή.