Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα θα εκτοξεύσει κι άλλους δορυφόρους, ασκώντας αυτά που χαρακτήρισε κυριαρχικά της δικαιώματα, μεταδίδει το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

North Korea lashes out at critics, hints at more satellite launches https://t.co/0VLma0GPGG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— rzr (@rzryw) November 27, 2023