Οκτώ μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70, όλα όσα προβλέπει η πρώτη σύμβαση μεταξύ Βουλγαρίας και Ηνωμένων Πολιτειών, βρίσκονται στην αεροπορική βάση Γκραφ Ιγκνάτιεβο όπου παρουσιάστηκαν, δήλωσε σήμερα ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας Ατανάς Ζαπριάνοφ (φωτό) κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στη βάση.

Στην τελετή παρέστησαν ο απερχόμενος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Καινοτομίας και Ανάπτυξης Τόμισλαβ Ντόντσεφ, ο απερχόμενος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Γκρόζνταν Καράτζοφ, ο υπουργός Εσωτερικών Ντανιέλ Μίτοφ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Εμίλ Εφτίμοφ, ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας υποπτέραρχος Νικολάι Ρούσεφ και ο Μάρτιν ΜακΝτάουελ, ο επιτετραμμένος της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Σόφια.

«Αυτό συνιστά σαφή έκφραση της ανάπτυξης και της εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας και ΗΠΑ», δήλωσε ο Ζαπριάνοφ. «Υλοποιούμε πολλά άλλα σημαντικά έργα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσβλέπουμε επίσης στην παράδοση των πρώτων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Stryker στις αρχές του επόμενου έτους. Επίσης, διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη για την παράδοση ενός συστήματος παράκτιας επιτήρησης για την προστασία του θαλάσσιου χώρου μας».

Ο Ζαπριάνοφ υπογράμμισε ότι το έργο για την απόκτηση ενός νέου τύπου μαχητικού αεροσκάφους έχει μεγάλη σημασία στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας επανεξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων της Βουλγαρίας. «Τα αεροσκάφη F-16 Block 70 αποτελούν βασική πλατφόρμα μάχης για εμάς και δεν είναι τυχαίο ότι τα αποκτούμε από τον κύριο στρατηγικό μας σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες». Υπενθύμισε ότι το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο τότε πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ υπέγραψαν ένα πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας στον Λευκό Οίκο. Το συμβόλαιο για τα αεροσκάφη F-16 υπογράφηκε επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Τραμπ. «Μόλις πριν από λίγες ημέρες στη Σόφια πραγματοποιήσαμε τον Τρίτο Στρατηγικό Διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα βρίσκομαι εδώ για να επισημάνω το γεγονός ότι και τα οκτώ αεροσκάφη βάσει της πρώτης σύμβασης βρίσκονται τώρα στη βάση», πρόσθεσε.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας εξήγησε ότι βάσει της σύμβασης, έχουν παραδοθεί έξι μονοθέσια και δύο διθέσια αεροσκάφη F-16 Block 70. Και τα δύο μοντέλα έχουν ήδη εγκριθεί για να τεθούν σε λειτουργία και είναι επιχειρησιακά.

«Όταν υπογράφηκε η σύμβαση το 2019, διατέθηκαν 300 εκατομμύρια λέβα για υποδομές», δήλωσε ο Ζαπριάνοφ. «Οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κρίσιμης υποδομής που απαιτείται για τη λειτουργία και την αποθήκευση του νέου αεροσκάφους συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό. Αυτό περιλαμβάνει 49 διαφορετικά έργα, από τα οποία περισσότερα από τα μισά έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα βασικά έργα από τα οποία εξαρτιόταν η άφιξη του αεροσκάφους και του προσομοιωτή και τα οποία πιστοποιήθηκαν από Αμερικανούς εμπειρογνώμονες, έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό κατέστησε δυνατή την παραλαβή του αεροσκάφους εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων».