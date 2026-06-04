Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες Τετάρτη κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν — γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύρραξη αυτή την 28η Φεβρουαρίου.

Το ψήφισμα, που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους τεσσάρων Ρεπουμπλικάνων, φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια, με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του αμερικανικού κράτους.

«Το Κογκρέσο διατάσσει τον πρόεδρο να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ από τις εχθροπραξίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», συνοψίζει το κείμενο.

Αιρετοί των Δημοκρατικών στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της κάτω Βουλής εξήραν, μετά την ψηφοφορία, το «ισχυρό και αναμφίβολο μήνυμα που απευθύνθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ από πλευράς των Αμερικανών».

«Είναι καιρός να λάβει τέλος αυτός ο παράνομος και βαθιά αντιδημοφιλής πόλεμος», πρόσθεσαν.

Παρόμοιο ψήφισμα πέρασε διαδικαστικό στάδιο-κλειδί στη Γερουσία στα τέλη Μαΐου και η υιοθέτησή του στην αμερικανική Άνω Βουλή ενδέχεται να ακολουθήσει εντός της εβδομάδας.

Σε περίπτωση που εγκριθεί και από τα δύο Σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου, αφού υποβληθεί στη διαδικασία ενοποίησης, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει, ώστε να μην επικυρωθεί.

Για να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο θα απαιτείται σε αυτή την περίπτωση να διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες και στα δύο Σώματα του κοινοβουλίου, με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες δυο τρίτων στο καθένα, κάτι αριθμητικά αδύνατον, με δεδομένη την τρέχουσα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Η ψηφοφορία ήταν 215 έναντι 208, με τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές Τόμας Μάσσι, Μπράιαν Φιτζπάτρικ, Τομ Μπάρετ και Γουόρεν Ντέιβιντσον να υπερβαίνουν τα κομματικά όρια για να υποστηρίξουν το ψήφισμα.

Τυπικά, δυνάμει του Συντάγματος των ΗΠΑ, μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο, όμως ο κανόνας αυτός καταστρατηγείται επί δεκαετίες. Με τα ψηφίσματα που προώθησαν, οι Δημοκρατικοί εξηγούν πως επιδιώκουν να επαναβεβαιώσουν την αρχή της ανωτερότητας της νομοθετικής επί της εκτελεστικής εξουσίας στο ζήτημα.