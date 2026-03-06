Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων αρνήθηκε χθες Πέμπτη να περιορίσει τις εξουσίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, απορρίπτοντας σχέδιο ψηφίσματος για αυτό.

Την προηγουμένη, η Γερουσία απέρριψε ανάλογη πρόταση.

Τα μέλη της κάτω Βουλής απέρριψαν (219 ψήφοι κατά, 212 υπέρ) κείμενο με συνεισηγητές τον Ρεπουμπλικάνο Τόμας Μάσι και τον Δημοκρατικό Ρο Χάνα, που θα υποχρέωνε τον ένοικο του Λευκού Οίκου να εξασφαλίσει έγκριση του Κογκρέσου προτού συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Καθώς ο πρόεδρος Τραμπ είναι προφανές πως εννοεί να ενισχύσει και να επεκτείνει την εκτελεστική εξουσία σε βάρος της νομοθετικής αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, πολλοί αντιπολιτευόμενοι Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι επιδίωκαν να επαναβεβαιωθεί ότι το Κογκρέσο είναι ο μοναδικός θεσμός, δυνάμει του αμερικανικού Συντάγματος, που έχει δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο.

Οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν «την ευκαιρία να κάνουν κάτι που θα ήταν άκρως δημοφιλές: να πουν όχι στον πόλεμο του Τραμπ», σχολίασε ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Γερουσία, σε ομιλία του χθες στην κάτω Βουλή.

Αν και τύποις μόνο το Κογκρέσο μπορεί να κηρύξει πόλεμο, νόμος του 1973 επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ να διατάσσει περιορισμένης έκτασης στρατιωτικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης που δημιουργεί –διαπραχθείσα ή επαπειλούμενη– επίθεση εναντίον της χώρας.

Το κείμενο που προτάθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων απαιτούσε ο πρόεδρος Τραμπ να μην εμπλέξει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε επιχειρήσεις στο Ιράν δίχως «άδεια» του Κογκρέσου.

Θέση που οι ρεπουμπλικάνοι αρνήθηκαν να υιοθετήσουν, με τον πρόεδρο του σώματος Μάικ Τζόνσον να επαναλαμβάνει πως επρόκειτο για «φρικτή» και «επικίνδυνη» ιδέα, η οποία «θα έδινε εξουσία στους εχθρούς μας».

Ο συνάδελφός του Μάσι, συνεισηγητής του κειμένου, τόνισε πως το ψήφισμα το μόνο που θα έκανε θα ήταν να επαναβεβαιώσει τον ρόλο του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου.

«Στο Σύνταγμά μας, την εξουσία όσον αφορά την κήρυξη πολέμου έχει αποκλειστικά το Κογκρέσο», θύμισε. Και αυτό πρέπει να δίνει «στους στρατιωτικούς μας σαφώς ορισμένη αποστολή, ώστε να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους αφού την ολοκληρώσουν».

Ακόμη και στην περίπτωση που το κείμενο υπερψηφιζόταν, πιθανότατα δεν θα επιβίωνε μετά το απόλυτα σίγουρο βέτο του προέδρου, αφού θα απαιτείτο πλειοψηφία δυο τρίτων για να ξεπεραστεί.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP