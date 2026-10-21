Έντονη διπλωματική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή, με το βραζιλιάνικο υπουργείο Εξωτερικών να καταγγέλλει τον Αργεντινό πρόεδρο, Χαβιέρ Μιλέι, για προσπάθεια αλλοίωσης του προεκλογικού κλίματος. Αφορμή στάθηκαν οι ισχυρισμοί του Μιλέι ότι ο Βραζιλιάνος ομόλογός του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, είναι πιθανό να επιχειρήσει να νοθεύσει το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών που διεξάγονται την ερχόμενη Κυριακή.

Ο Χαβιέρ Μιλέι έχει δηλώσει ανοιχτά την υποστήριξή του στο πρόσωπο του Φλάβιο Μπολσονάρου, γιου του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία. Οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονταν ήδη σε τεντωμένο σχοινί από τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο Αργεντινός ηγέτης είχε χαρακτηρίσει τον Λούλα «κλέφτη» και «διεφθαρμένο».

Η κρίση αναζωπυρώθηκε την Τρίτη (20/10), όταν ο Μιλέι προχώρησε σε νέα επίθεση μέσω της πλατφόρμας «Χ» (πρώην Twitter), γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ελπίζω το τελευταίο κόλπο της βρόμικης εκστρατείας του να μην περιλαμβάνει την κλοπή των εκλογών».

Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση απάντησε άμεσα, στηλιτεύοντας τις νέες «προσβολές» και κάνοντας λόγο για μια ξεκάθαρη «απαράδεκτη απόπειρα εξωτερικής παρέμβασης» στα εσωτερικά της χώρας. Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας υπογράμμισε ότι η διαδικτυακή τοποθέτηση του Χαβιέρ Μιλέι είναι «απαράδεκτη, ανισόρροπη και δεν συνάδει με τη στάση που οφείλει να υιοθετεί ο πρόεδρος μιας φίλης χώρας».

Το κλίμα στη Βραζιλία είναι ιδιαίτερα πολωμένο ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της Κυριακής. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο 45χρονος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου διατηρεί ένα οριακό προβάδισμα έναντι του 80χρονου προέδρου Λούλα. Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο γύρο της 4ης Οκτωβρίου, ο Μπολσονάρου είχε ανατρέψει τα προγνωστικά, τερματίζοντας πρώτος με ποσοστό 47,03%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Λούλα με 45,16%.