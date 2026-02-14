Την ανάγκη για ενίσχυση της «σκληρής ισχύος» και της ετοιμότητας της Ευρώπης σε περίπτωση κρίσης τόνισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, «βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Πρέπει να χτίσουμε τη σκληρή ισχύ μας, γιατί αυτό είναι το νόμισμα της εποχής».

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να αποτρέψει κάθε πιθανή επίθεση και, αν χρειαστεί, να υπερασπιστεί τον λαό, τις αξίες και τον τρόπο ζωής της. «Ως Ευρώπη, πρέπει να σταθούμε στα δικά μας πόδια», σημείωσε.

Στο πλαίσιο των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επεσήμανε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εξετάσει τομείς όπου μπορεί να υπάρξει στενότερη συνεργασία με την ενιαία αγορά, έξι χρόνια μετά το Brexit. Τόνισε την ανάγκη για αλλαγές στην αμυντική βιομηχανία που θα εξυπηρετούν αμοιβαία συμφέροντα και θα ενισχύουν τη στρατηγική συνεργασία με την Ευρώπη.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει φέτος την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων του στον Βόρειο Ατλαντικό και τον Απώτατο Βορρά, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και συμμάχους του ΝΑΤΟ. Το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales θα ηγείται της αποστολής.

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας χαρακτήρισε την κίνηση «ισχυρή επίδειξη δέσμευσης στην ευρωατλαντική ασφάλεια», στέλνοντας μήνυμα ότι η Βρετανία θέλει να παραμείνει ενεργός και αποφασιστικός παράγοντας στην ασφάλεια της περιοχής.

Σημειώνεται πως το HMS Prince of Wales, που τέθηκε σε υπηρεσία το 2019, είναι ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα κλάσης Queen Elizabeth του Βασιλικού Ναυτικού και έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί με έναν αεροπορικό σχηματισμό έως και 24 αεροσκαφών F-35B Lightning II, μαζί με ελικόπτερα όπως τα Merlin, Chinook, Apache και Wildcat.

Το αεροπλανοφόρο ηγήθηκε προηγουμένως της Επιχείρησης Highmast, μιας οκτάμηνης αποστολής στον Ειρηνικό το 2025, που περιλάμβανε ασκήσεις με την Ινδία και άλλους περιφερειακούς εταίρους, αναδεικνύοντας την ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να επιχειρεί σε μεγάλη εμβέλεια, διατηρώντας παράλληλα τις δεσμεύσεις του που συνδέονται με το ΝΑΤΟ.