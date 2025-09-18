Η Βρετανία επέστρεψε τον πρώτο μετανάστη στη Γαλλία βάσει της συμφωνίας της «ένας μέσα – ένας έξω» με το Παρίσι για την απομάκρυνση των παράτυπων μεταναστών που φτάνουν στις βρετανικές ακτές με μικρά πλεούμενα μέσω της Μάγχης, ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συμφώνησαν σε αυτό το πιλοτικό σχέδιο, βάσει του οποίου η Βρετανία θα απελαύνει στη Γαλλία ανθρώπους που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και φτάνουν στις ακτές της με μικρά πλεούμενα, σε αντάλλαγμα για την υποδοχή ίσου αριθμού νόμιμων αιτούντων άσυλο με οικογενειακούς δεσμούς στη χώρα.

Την Τρίτη, δικαστήριο του Λονδίνου αποφάνθηκε ότι ένας αιτών άσυλο, που έφτασε στη Βρετανία με μικρό σκάφος, μπορεί προσωρινά να μην απομακρυνθεί στη Γαλλία, εν αναμονή ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προσφυγής του στη δικαιοσύνη κατά της απέλασής του.

Η Βρετανία δεσμεύτηκε στη συνέχεια να πολεμήσει τις, όπως τις χαρακτήρισε, «ενοχλητικές προσφυγές της τελευταίας στιγμής», που χρησιμοποιούνται για να αποκλειστεί ή να καθυστερήσει η απέλαση μεταναστών, και σήμερα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο πρώτος μετανάστης εστάλη πίσω στη Γαλλία, βάσει της διμερούς συμφωνίας.

Η κυβέρνηση του Στάρμερ αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις να σταματήσει τα μικρά πλεούμενα με αιτούντες άσυλο που φτάνουν στις βρετανικές ακτές μέσω της Μάγχης, διαδρομή μέσω της οποίας πάνω από 30.000 άνθρωποι έχουν φτάσει μέχρι στιγμής φέτος στη Βρετανία.