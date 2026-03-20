Το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε τη χρήση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ για την έναρξη επιθέσεων σε ιρανικές θέσεις που στοχεύουν στο Στενό του Ορμούζ.

Oι Βρετανοί υπουργοί συμφώνησαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (20/3) ότι η χρήση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ θα μπορούσε πλέον να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει την προστασία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εμπλακεί άμεσα στις επιθέσεις και η Ντάουνινγκ Στριτ αναφέρει ότι «οι αρχές πίσω από την προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου στη σύγκρουση παραμένουν οι ίδιες».

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι οι υπουργοί συμφώνησαν ότι οι βάσεις θα μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιηθούν για «αμυντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ» με στόχο να δοθούν «δυνατότητες για επίθεση σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ».

«Υπογράμμισαν την ανάγκη για επείγουσα αποκλιμάκωση και ταχεία διευθέτηση του πολέμου» όπως μεταδίδει το BBC.