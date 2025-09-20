Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, σερ Κιρ Στάρμερ, θα ανακοινώσει δημόσια αύριο Κυριακή, (21/9), την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει διπλωματική ένταση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Όπως υποστηρίζει η εφημερίδα Times, η απόφαση συνοδεύεται από σκληρή καταδίκη της χερσαίας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, την οποία η Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ χαρακτήρισε «απερίσκεπτη και απαράδεκτη».

Ο Στάρμερ αναμένεται να τονίσει ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα αφήνει τη Βρετανία «χωρίς άλλη επιλογή», από το να προχωρήσει στην αναγνώριση.