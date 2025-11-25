Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, ότι η Βρετανία θα στείλει περισσότερους πυραύλους για την αντιαεροπορική άμυνα στην Ουκρανία στις ερχόμενες εβδομάδες.

Η ανακοίνωση του Στάρμερ γίνεται καθώς η Ουκρανία δήλωσε την υποστήριξή της στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, αλλά επισήμανε τα ευαίσθητα θέματα πρέπει να επιλυθούν στη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Λευκός Οίκος: «Πιο κοντά στην ειρήνη»

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Τρίτη ότι απομένουν ακόμη «μερικές ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες» εκκρεμότητες στο υπό διαμόρφωση ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι οι λεπτομέρειες αυτές απαιτούν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσιγκτον.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της η Κάρολαϊν Λέβιτ αναφέρει ότι: «Την τελευταία εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι την Ουκρανία και τη Ρωσία. Υπάρχουν μερικές ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ