Σε μια καθοριστική κίνηση προχώρησε η Βρετανία, κατατάσσοντας επίσημα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) στην κατηγορία των τρομοκρατικών οργανώσεων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το δίκτυο Sky News.

Οι βαριές ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει ριζικά το νομικό πλαίσιο, καθώς πλέον οποιαδήποτε εμπλοκή με τη συγκεκριμένη οργάνωση θεωρείται ποινικό αδίκημα. Ειδικότερα, διώκονται ποινικά η συμμετοχή σε αυτήν, η διοργάνωση ή συμμετοχή σε συγκεντρώσεις της, καθώς και η οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση ή χρήση του επίσημου λογοτύπου της.

Ποιο είναι το προφίλ της επίλεκτης δύναμης του Ιράν

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ήδη επιβάλει σειρά κυρώσεων στο Σώμα των Φρουρών. Πρόκειται για μια στρατιωτική δύναμη ελίτ, η οποία δημιουργήθηκε αμέσως μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του καθεστώτος και την πίστη στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν.