Η Βρετανία προέβη σε διπλωματικό διάβημα, καλώντας την επιτετραμμένη του Ισραήλ στο Φόρειν Όφις, κι απαιτώντας την άμεση αναστολή του ευρείας κλίμακας σχεδίου επέκτασης των οικισμών, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η παρέμβαση αυτή ακολούθησε την ανακοίνωση του ισραηλινού Υπουργείου Στέγασης, για την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών που αφορά στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών, στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου προγράμματος Ε1.

Το εν λόγω σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2025, προβλέπει τη συνολική ανέγερση περίπου 3.400 κατοικιών σε μια έκταση 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων ανατολικά της Ιερουσαλήμ, ανάμεσα στον οικισμό Μάαλε Αντουμίμ και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η υλοποίησή του ουσιαστικά διχοτομεί το παλαιστινιακό έδαφος, υπονομεύοντας την εδαφική συνοχή και τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους στη βάση της λύσης των δύο κρατών, γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη καταδίκη του ΟΗΕ και της διεθνούς κοινότητας.

Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ χαρακτήρισε το μέτρο «απαράδεκτο», υπογραμμίζοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση οφείλει να αποσύρει αμέσως το διαγωνισμό και να σταματήσει κάθε οικιστική επέκταση. Παράλληλα, εξέφρασε τη βαθιά διαφωνία της χώρας του με τις επιλογές της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένη στη Δυτική Όχθη, όπου μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η βία από πλευράς εποίκων, έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι συγκρούσεις και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.097 Παλαιστινίους και 48 Ισραηλινούς.