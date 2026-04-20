Η Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Υβέτ Κούπερ διακόπτει τη διπλωματική της περιοδεία, η οποία είχε θέσει ως στόχο την εξασφάλιση της συναίνεσης, ώστε να καταστεί μόνιμη η κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, που επετεύχθη στον πόλεμο στο Ιράν.

Cooper returns home from diplomatic tour Not that we wanted her to ever return to the UK… Her tour was designed to make the Iran ceasefire permanent and to reopen the Strait of Hormuz. But now the Foreign Office is embroiled in a new crisis over Mandelson’s appointment after… pic.twitter.com/nQteLn01Tj — Sedd (@SeddSezz) April 20, 2026



Το υπουργείο της βρίσκεται στο επίκεντρο νέας κρίσης που προέκυψε, όσον αφορά τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ, αφού η κυβέρνηση ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα, ότι αξιωματούχοι του Foreign Office, παρέκαμψαν σύσταση βάσει της οποίας, δεν θα έπρεπε να έχει διοριστεί.

Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε τους πολιτικούς αντιπάλους του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, να ζητήσουν εκ νέου την παραίτησή του. Αυτός δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την αρχική σύσταση ελέγχου που είχε γίνει και αναμένεται να απευθυνθεί σήμερα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, για το ζήτημα αυτό.

🚨Starmer ignored cabinet secretary warnings and skipped security clearance for Peter Mandelson before ramming him through as US ambassador. Sky News just exposed the documents. Pure cronyism and contempt for rules. pic.twitter.com/4FRnCoVPqz — Don Keith (@RealDonKeith) April 20, 2026



Κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, η Κούπερ θα επιστρέψει στο Λονδίνο νωρίτερα από ταξίδι της στην Ιαπωνία, ύστερα από τις συναντήσεις της που πραγματοποίησε σήμερα (20/4) ακυρώνοντας την αυριανή προγραμματισμένη της ομιλία ( 21/4) στο Τόκιο και παραλείποντας την εκ νέου επιστροφή της στην περιοχή του Κόλπου.

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν εξέδωσε κάποια επίσημη ανακοίνωση μέχρι στιγμής, για την αλλαγή αυτή, στο πρόγραμμα της περιοδείας της. Η Κούπερ βρίσκεται σε περιοδεία από την περασμένη εβδομάδα, συναντώντας συμμάχους στο Παρίσι, την Αττάλεια, το Ντουμπάι και το Τόκιο.

Ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο υπουργείο της ο Όλι Ρόμπινς, αποπέμφθηκε την περασμένη εβδομάδα, αφού ο Στάρμερ και η Κούπερ έχασαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του, όπως δήλωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, έπειτα από τη βεβιασμένη απόφασή του να παρακάμψει τη σύσταση που του έγινε κατόπιν ελέγχου, βάσει της οποίας, δεν θα έπρεπε να δοθεί το πράσινο φως στον Μάντελσον.

Ο Ρόμπινς αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο (21/4), ενώπιον Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Αυτό γίνεται αφού σύμμαχοί του δήλωσαν δημοσίως, ότι η μεταχείριση που του επεφύλαξαν κάποιοι υπουργοί, ήταν σκληρή.