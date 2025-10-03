H αστυνομία του Μάντσεστερ παραδέχθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, ότι ένα από τα δύο θύματα της χθεσινής επίθεσης στην εβραϊκή συναγωγή, ήταν δικό της λάθος, δηλαδή ότι ευθύνεται για τον θάνατο ενός εκ των δύο θυμάτων.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το BBC, η αστυνομία παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε λάθος άνθρωπο κατά τη διάρκεια της συμπλοκή.

Ολόκληρη η δήλωση του αρχηγού της αστυνομίας:

«Ο παθολόγος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε ότι έχει διαπιστώσει ότι ένα από τα θύματα φαίνεται να έχει υποστεί τραύμα που συνάδει με τραύμα από πυροβολισμό.

«Πιστεύεται επί του παρόντος ότι ο ύποπτος, Τζιχάντ Αλ Σάμι, δεν κατείχε πυροβόλο όπλο και οι μόνοι πυροβολισμοί που εκτοξεύτηκαν προήλθαν από τους εξουσιοδοτημένους αξιωματικούς πυροβόλων όπλων της GMP, καθώς προσπαθούσαν να εμποδίσουν τον δράστη να εισέλθει στη συναγωγή και να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στην εβραϊκή μας κοινότητα. Συνεπώς, υπό την επιφύλαξη περαιτέρω ιατροδικαστικής εξέτασης, αυτός ο τραυματισμός μπορεί δυστυχώς να προκλήθηκε ως τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια των επειγόντων μέτρων που έλαβαν οι αξιωματικοί μου για να τερματίσουν αυτή την άγρια ​​επίθεση.

Έχουμε επίσης ενημερωθεί από επαγγελματίες υγείας ότι ένα από τα τρία θύματα που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, έχει επίσης υποστεί τραύμα από πυροβολισμό, το οποίο ευτυχώς δεν είναι απειλητικό για τη ζωή. Πιστεύεται ότι και τα δύο θύματα βρίσκονταν κοντά το ένα στο άλλο πίσω από την πόρτα της συναγωγής, καθώς οι πιστοί ενήργησαν γενναία για να εμποδίσουν τον δράστη να εισέλθει» αναφέρει η δήλωση.