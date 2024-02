Το Ηνωμένο Βασίλειο έριξε αεροπορική βοήθεια στη Γάζα για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος μετά τη σύναψη συμφωνίας με την Ιορδανία.

Τέσσερις τόνοι προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων, παραδόθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας με αεροπλάνο της Ιορδανικής Πολεμικής Αεροπορίας την Τετάρτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πακέτα εξοπλισμένα με αλεξίπτωτα κατέβηκαν στο νοσοκομείο Tal Al-Hawa στη βόρεια Γάζα.

“The UK has air-dropped aid into Gaza after striking a deal with Jordan.

Four tonnes of supplies including medicines, food and fuel were delivered on a Jordanian Air Force plane.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Packages fitted with parachutes floated down to the Tal Al-Hawa Hospital.”https://t.co/UsDjeoIxih

— Trivial Punk (@TrivialPunk) February 22, 2024