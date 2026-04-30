Στην επικαιρότητα επανέρχεται η εμβληματική στιγμή που ο φυσιοδίφης Ντέιβιντ Ατένμπορο (David Attenborough) συνάντησε μια οικογένεια γορίλων στα βουνά Βιρούνγκα, στα Εθνικά Πάρκα της Ρουάντας και της Ουγκάντας, με αφορμή την επερχόμενη κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Watch Making Life on Earth: Attenborough’s Greatest Adventure», που θα μεταδοθεί στις 3 Μαΐου.

Το BBC δημοσίευσε ένα απόσπασμα από την εκπομπή, το οποίο περιέχει το ξεχωριστό αυτό συμβάν, που σημειώθηκε πριν από 46 χρόνια.

Τότε, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Ατένμπορο είχε προσπαθήσει αρχικά να περιγράψει τη χρήση του αντίχειρα από τους γορίλες. Ωστόσο, η αυθόρμητη αντίδραση των νεαρών γορίλων, που άρχισαν να παίζουν μαζί του και να τον αγγίζουν, μετέτρεψε την επιστημονική καταγραφή σε μια συγκινητική ανθρώπινη εμπειρία.

«Υπάρχει περισσότερο νόημα και αμοιβαία κατανόηση στο βλέμμα ενός γορίλα, παρά σε οποιοδήποτε άλλο ζώο που γνωρίζω», έλεγε τότε ο φυσιοδίφης, ενώ περιβαλλόταν από τα επιβλητικά, αλλά ευγενικά πλάσματα.

