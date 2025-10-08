Το ενδεχόμενο να κρύβεται ένα οικογενειακό δράμα πίσω από την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε η Ίρις Στάλτσερ, νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και μέλος του SPD, εξετάζουν πλέον οι γερμανικές αρχές.

Σε ρεπορτάζ που δημοσίευσε το Spiegel υπενθυμίζεται πως η αστυνομία είχε κληθεί το καλοκαίρι στο ίδιο σπίτι για περιστατικό «ενδοοικογενειακής βίας», αφού η 17χρονη κόρη της είχε τότε επιτεθεί με μαχαίρι στην Στάλτσερ.

🚨 UPDATE: Iris Stalzer Stabbing Case – New Details from Herdecke Following our last post on the 17-year-old adopted daughter’s possible role (and the family’s earlier knife incident), here’s the latest from police and witnesses. This points to a family conflict, not outsiders.… https://t.co/gX1ssU88cL pic.twitter.com/jInUne98C4 — InfactoWeaver (@InfactoWeaver) October 7, 2025

Χθες η Ίρις Στάλτσερ βρέθηκε μαχαιρωμένη – δεκατρείς φορές – έξω από το σπίτι της στο Χέρντεκε, μια πόλη 23.000 κατοίκων κοντά στο Ντόρτμουντ. Επί τόπου έσπευσε ελικόπτερο, προκειμένου η 57χρονη να διακομιστεί το συντομότερο δυνατόν σε νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, προς πάσα κατεύθυνση ενώ τα δύο υιοθετημένα παιδιά της, ένα κορίτσι 17 ετών και ένα αγόρι 15 ετών, έχουν μεταφερθεί για ανακρίσεις.

«Οι καυγάδες στο σπίτι ήταν συχνοί»

Αρχικά ο 15χρονος φέρεται να δήλωσε ότι η μητέρα του τραυματίστηκε από ομάδα ανδρών έξω από το σπίτι. Αργότερα όμως η αστυνομία τον μετέφερε με χειροπέδες για ανακρίσεις ως ύποπτο για διάπραξη εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών μέσων, το περασμένο καλοκαίρι είχε κληθεί η αστυνομία στο σπίτι της Στάλτσερ για οικογενειακή βία, μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε από την υιοθετημένη κόρη της.

Η μητέρα των δύο παιδιών που είναι δικηγόρος, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, εξελέγη Δήμαρχος στις 28 Σεπτεμβρίου, με ποσοστό 52,2% στον δεύτερο γύρο των Εκλογών, απέναντι στον Φάμπιαν Χάας του CDU.

Η Bild αναφέρει ότι η γυναίκα είχε πολλά τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιά και την πλάτη. Οι διασώστες τη βρήκαν στην πολυθρόνα.

Ερωτήματα προκύπτουν από όσα ανέφερε το αγόρι στις Αρχές. Ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση από πολλούς άνδρες στον δρόμο και ότι σύρθηκε για να μπει στο σπίτι, αλλά δεν υπάρχουν μάρτυρες που να έχουν δει τους άνδρες ή το περιστατικό.

Αντίθετα, γειτόνισσα είπε στην Bild ότι άκουσε τον νεαρό και τη μητέρα του να φωνάζουν ο ένας στον άλλο. Η γειτόνισσα είπε ότι οι καβγάδες ήταν συχνοί.

Η Δήμαρχος ξύπνησε για λίγο και είπε πως γνωρίζει ποιός της επιτέθηκε

Η Iris Stalzer ξύπνησε για λίγο κατά τη μεταφορά της στη ΜΕΘ. Είπε στην αστυνομία ότι γνωρίζει ποιος της επιτέθηκε, αλλά είπε πως δεν θα τους κατονομάσει, ούτε θα δώσει πλήρη κατάθεση.

Μια γειτόνισσα άκουσε την Iris να μαλώνει δυνατά με τον 15χρονο υιοθετημένο γιο της λίγο πριν την κλήση έκτακτης ανάγκης στις 12:40 μ.μ. Ο γιος βρίσκεται τώρα υπό κράτηση για ανάκριση.

Η αστυνομία έχει σχηματίσει μια ειδική ομάδα ανθρωποκτονιών για να διερευνήσει το σπίτι στο Herrentisch. Η περιοχή εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένη.