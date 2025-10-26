Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσε Σον Χούι θα μεταβεί στη Ρωσία και στη Λευκορωσία, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για το χρονοδιάγραμμα.

Η επικεφαλής της βορειοκορεατικής διπλωματίας θα ταξιδέψει στις δύο χώρες «κατόπιν προσκλήσεων των υπουργείων Εξωτερικών» της Μόσχας και του Μινσκ, κατά το πρακτορείο.

Η σχέση της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας ενισχύθηκε σημαντικά μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο το 2022, με την Πιονγκγιάνγκ να παρέχει υποστήριξη στον σύμμαχό της.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντρ Λουκάσενκα τον Σεπτέμβριο στο Πεκίνο, στο περιθώριο στρατιωτικής παρέλασης για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ανακοίνωση των επισκέψεων της ΥΠΕΞ Τσε καταγράφεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται από την Τετάρτη στη Νότια Κορέα, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει δηλώσει επανειλημμένα πως είναι «ανοικτός» σε πιθανή συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ κατά την ασιατική περιοδεία του, για πρώτη φορά μετά το 2019, κατά την πρώτη του θητεία στο αξίωμα. Από την άλλη, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης είπε πως η επανέναρξη του διαλόγου με την Ουάσινγκτον έχει προϋπόθεση την εγκατάλειψη της αμερικανικής απαίτησης να καταστραφεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της Πιονγκγιάνγκ.

