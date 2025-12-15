Η υποψήφια συμμαχίας της Αριστεράς για την προεδρία της Χιλής Γιανέτ Χάρα αναγνώρισε την ήττα της στον δεύτερο γύρο των εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή από τον υποψήφιο της ακροδεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ (φωτό).

Κατά τα αρχικά αποτελέσματα, με 20% των ψήφων καταμετρημένο, ο κ. Καστ εξασφάλιζε το 59,83% των ψήφων, έναντι 40,17% της κ. Χάρα, συνέχιζε να διατηρεί προβάδισμα κάπου 17 μονάδων με πάνω από το 57,4% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί.

«Η δημοκρατία μίλησε δυνατά και καθαρά», ανέφερε η κ. Χάρα μέσω X, προσθέτοντας πως τηλεφώνησε στον «εκλεγμένο πρόεδρο», τον υπερσυντηρητικό Καστ, προκειμένου «να του ευχηθεί επιτυχία» για «το καλό της Χιλής».

Η νίκη του Χοσέ Αντόνιο Καστ σημαίνει πως για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Πινοτσέτ, πριν από 35 χρόνια, θα αναλάβει το κορυφαίο αξίωμα στη Χιλή πολιτικός της άκρας δεξιάς.

Ο ΥΠ.ΕΞ. των ΗΠΑ Ρούμπιο «συγχαίρει» τον ακροδεξιό Καστ για τη νίκη του

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «συνεχάρη» τον ακροδεξιό «εκλεγμένο πρόεδρο της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ για τη νίκη του» στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ «αδημονεί» να συνεργαστεί μαζί του «για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας» και για να «αναζωογονηθεί η (διμερής) εμπορική σχέση».

Congratulations to Chilean President-Elect @JoseAntonioKast on his victory. The United States looks forward to partnering with his administration to strengthen regional security and revitalize our trade relationship. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 14, 2025

«Συγχαρητήρια στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, για τη νίκη του στις εκλογές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να συνεργαστούν στενά με τη νέα κυβέρνησή του, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και την αναζωογόνηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρει αναλυτικά στην ανάρτηση του ο Μαρκ Ρούμπιο.