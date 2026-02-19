Η δημοσιοποίηση χιλιάδων εγγράφων που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα σε βάρος του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία, Τζέφρι Έπστιν, από τις αμερικανικές Αρχές φέρνει αναταράξεις στην πολιτική, τις επιχειρήσεις, ακόμη και στη βρετανική μοναρχία, καθώς έρχονται στο φως οι κοινωνικές σχέσεις και επαφές του σε όλον τον κόσμο.

Οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές βλέπουν στους «φακέλους Έπστιν» – που σήμερα οδήγησαν στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, του αδελφού του βασιλιά Καρόλου – την απόδειξη ότι οι πλούσιοι και ισχυροί σπανίως λογοδοτούν, ενώ πιστεύουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να κρύβει πληροφορίες για τους «πελάτες» του χρηματιστή.

Ακολουθούν τα βασικά ευρήματα από μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, που διεξήχθη μεταξύ 13 – 16 Φεβρουαρίου:

Το 42% των Αμερικανών λέει ότι έχει ακούσει «πολλά» για τους φακέλους Έπστιν, το 47% έχει ακούσει «λίγα», ενώ ένας στους δέκα απάντησε ότι δεν έχει ακούσει τίποτα απολύτως για το θέμα.

Σε ποσοστό 69% οι Αμερικανοί απάντησαν ότι συμφωνούν «πολύ» ή «πάρα πολύ» με την άποψη ότι η υπόθεση αυτή «δείχνει ότι οι ισχυροί στις ΗΠΑ σπανίως λογοδοτούν για τις πράξεις τους».

Το ⁠53% είπε ότι η άποψή τους περιγράφεται «πολύ» ή «εξαιρετικά καλά» από τη δήλωση ότι «οι φάκελοι Έπστιν μείωσαν την εμπιστοσύνη μου στους πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες της χώρας».

Τρεις στους τέσσερις (ποσοστό 75%) πιστεύουν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να κρύβει πληροφορίες για τους φερόμενους πελάτες του Έπστιν, ο οποίος το 2008 είχε δηλώσει ένοχος σε κατηγορίες περί εξώθησης ανηλίκου σε πορνεία.

Όταν ρωτήθηκαν αν συμφωνούν με τη δήλωση ότι «είναι πλέον καιρός η χώρα να προχωρήσει μπροστά και να σταματήσει να συζητά για τους φακέλους Έπστιν», το 67% των Ρεπουμπλικάνων και το 21% των Δημοκρατικών απάντησαν θετικά.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε διαδικτυακά, σε δείγμα 1.117 ενηλίκων Αμερικανών και το περιθώριο λάθους ανέρχεται στο ±3%.