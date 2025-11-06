Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων (ΗΟ) θα χτυπηθούν με νέο φόρο πληρωμής ανά μίλι στον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια, τα οποία θα ανακοινωθούν από την καγκελάριο στις 26 Νοεμβρίου, οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα χρεώνονται 3 πένες ανά μίλι επιπλέον των άλλων τελών κυκλοφορίας.

Το σχέδιο, που θα ξεκινήσει από το 2028 μετά από διαβούλευση, σημαίνει ότι ο μέσος οδηγός θα πληρώσει επιπλέον 250 λίρες ετησίως.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα κάνει την κίνηση εν μέσω μείωσης των εσόδων από τα τέλη καυσίμων καθώς οι άνθρωποι μετακινούνται από τη βενζίνη στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έως έξι εκατομμύρια άνθρωποι πρόκειται να οδηγούν ηλεκτρικά οχήματα μέχρι την επιβολή του φόρου.

Οι υπουργοί θα χαρακτηρίσουν την κίνηση ως «δίκαιη κίνηση», καθώς οι οδηγοί βενζινοκίνητων αυτοκινήτων πληρώνουν επί του παρόντος 600 λίρες ετησίως κατά μέσο όρο σε φόρο καυσίμων.

Θα υποστηρίξουν επίσης ότι είναι ένα διαφορετικό από τα παραδοσιακά συστήματα πληρωμής ανά μίλι, με ένα τέλος που θα καταβάλλεται κάθε χρόνο για τις εκτιμώμενες μετακινήσεις και χωρίς μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση των κινήσεων.

Αλλά η προσέγγιση ανοίγει την πόρτα για μαζική υιοθέτηση της pay-per-mile φορολογίας για όλα τα αυτοκίνητα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο επιβολής του καθεστώτος.

Ο Σερ Μελ Στράιντ, ο σκιώδης καγκελάριος των Συντηρητικών, είπε: «Εάν το έχετε, οι Εργατικοί θα το φορολογήσουν. Θα ήταν λάθος για τη Ρέιτσελ Ριβς να στοχεύσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τους μετακινούμενους και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μόνο και μόνο για να συμβάλει στην κάλυψη μιας μαύρης τρύπας που έχει δημιουργήσει στα δημόσια οικονομικά. Με την κρίση κόστους ζωής των Εργατικών, δεν είναι τώρα η ώρα να χτυπήσουμε σκληρά εργαζόμενες οικογένειες και επιχειρήσεις με άλλη μια φορολογική επιδρομή».

Πώς θα λειτουργήσει ο φόρος

Για χρόνια, υπουργοί και εμπειρογνώμονες του κλάδου συζητούσαν ένα σύστημα οδικής φορολογίας pay-per-mile που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλες τις μορφές αυτοκινήτων.

Οι λεπτομέρειες συζητούνται ακόμη, και θα επηρεάζει όλους τους οδηγούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι οδηγοί των ΗΟ (EV αγγλικά) θα έπρεπε να πληρώσουν τη χρέωση από τον Απρίλιο.

Το νέο στοιχείο περιγράφεται ως “VED+” και πλαισιώνεται ως ένας τρόπος να πειστούν οι οδηγοί πράσινων αυτοκινήτων να πληρώνουν περισσότερα κάθε χρόνο.

Οι οδηγοί ΗΟ θα κληθούν να υπολογίσουν τον αριθμό των μιλίων που θα διανύσουν το επόμενο έτος και να πληρώσουν ένα τέλος, που ορίζεται στο τρέχον σχέδιο σε 3 πένες ανά μίλι.

Εάν ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλει αυτό το ποσό, μερικά από τα χρήματα μεταφέρονται στον επόμενο χρόνο. Εάν οδηγήσουν περισσότερα μίλια από τα εκτιμώμενα, θα συμπληρώνουν την πληρωμή τους.

Οι χρέωση 3π-ανά-μίλι σημαίνει ότι οι οδηγοί αντιμετωπίζουν επιπλέον 3 λίρες για ένα ταξίδι μονής διαδρομής μεταξύ Κέιμπριτζ και Οξφόρδης ή 12 λίρες από το Λονδίνο στο Εδιμβούργο.

Οι οδηγοί υβριδικών αυτοκινήτων, τα οποία κινούνται τόσο με βενζίνη όσο και με ηλεκτρική ενέργεια, θα πρέπει επίσης να πληρώσουν τη χρέωση, αλλά με χαμηλότερο επιτόκιο.

Η κίνηση θα αυξήσει το Υπουργείο Οικονομικών περίπου 1,8 δισ. λίρες έως το 2031, βοηθώντας την Καγκελάριο να θέσει τα δημόσια οικονομικά σε πιο σταθερή βάση, μια συνήθης πλέον δικαιολογία για την φορολογική της πολιτική και τα χαράτσια της.

Η κίνηση έρχεται αφότου η κα Ριβς προειδοποίησε ότι «όλοι θα πρέπει να συνεισφέρουν» για να βοηθήσουν στην επιδιόρθωση των οικονομικών της Βρετανίας, προτείνοντας έναν προϋπολογισμό βαρύ φορολογικά σε τρεις εβδομάδες.

Προηγούμενες κυβερνήσεις ενθάρρυναν τη μετάβαση από τα αυτοκίνητα βενζίνης και ντίζελ σε ηλεκτρικά μοντέλα για να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Ωστόσο, η αυξανόμενη τάση έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα φορολογικών εσόδων για την Καγκελάριο, δεδομένου ότι ο φόρος καυσίμων – τον οποίο αποφεύγουν τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα επειδή δεν χρησιμοποιούν βενζίνη – είναι ένας σημαντικός παράγοντας άντλησης χρημάτων.

Οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών υποδηλώνουν ότι μέχρι το 2040, περίπου 12 δισεκατομμύρια λίρες θα χαθούν από φορολογικά έσοδα, επειδή χρησιμοποιείται λιγότερη βενζίνη.

Οι υπουργοί ετοιμάζονται να υποστηρίξουν ότι ο φόρος καυσίμων αντιστοιχεί ήδη σε ένα σύστημα πληρωμής ανά μίλι που ισχύει και σημειώνουν ότι η βενζίνη, κατά μέσο όρο, αποδίδει 6 πένες ανά μίλι.

Το κόστος ανά μίλι μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον.

Ο φόρος καυσίμου ορίστηκε σε μία δεκάρα, στο παλιό χρήμα, ανά γαλόνι όταν εισήχθη το 1908, αλλά τώρα ανέρχεται σε 52,95 πένες ανά λίτρο.

Η κίνηση θα προκαλέσει επίσης ερωτήματα σχετικά με την επιβολή και εάν θα είναι πιο παρεμβατική από τον φόρο καυσίμων, ο οποίος συλλέγεται απλώς μέσω πληρωμών στην αντλία.

Αυξάνει την πιθανότητα ότι μπορεί οι οδηγοί στο μέλλον να υποχρεωθούν να αποδείξουν πόσα μίλια έχουν διανύσει, όπως με φωτογραφίες μετρητών χιλιομέτρων, αν και αυτό δεν αποτελεί μέρος του τρέχοντος σχεδίου.

Ο Οργανισμός Αδειών Οδήγησης και Οχημάτων θα είναι επιφορτισμένος με την επίβλεψη του νέου φόρου. Ήδη συλλέγει VED μέσω καμερών που σαρώνουν πινακίδες κυκλοφορίας και με υπαλλήλους σε περιπολία, με τα στοιχεία του αυτοκινήτου ελεγμένα σε μια κεντρική βάση δεδομένων που δείχνει ποιος έχει πληρώσει το τέλος.

Επεξεργάζεται επίσης ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων για τη στήριξη του τομέα των ηλεκτρικών ηλεκτρικών οχημάτων, με την κυβέρνηση να εξακολουθεί να θέλει να δώσει κίνητρα στους ανθρώπους να υιοθετήσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ο Ρίτσαρντ Τάις, αναπληρωτής αρχηγός της Μεταρρύθμισης, είπε: «Η Ρέιτσελ Ριβς υποσχέθηκε να μην επιστρέψει με περισσότερους φόρους. Είπε ψέματα. Δεν αρκέστηκε στο να σφυροκοπήσει αγρότες, συνταξιούχους και σχολεία, έχει πλέον βάλει και τους οδηγούς στο μάτι.

Με πληροφορίες από The Telegraph