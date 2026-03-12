Σε ένα μικρό κελί, υπό διαρκή επιτήρηση, περνάει τις μέρες του μέχρι τη δίκη ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Ο 63χρονος κρατείται από τις 3 Ιανουαρίου στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν (MDC), στη Νέα Υόρκη. Από το Ίδρυμα του επιτρέπονται μόνο περιορισμένες έξοδοι.

Η ισπανική εφημερίδα ABC, με δημοσίευμά της, περιγράφει τη ζωή του Μαδούρο στη φυλακή, λέγοντας πως βρίσκεται σε ένα μικρό κελί – περίπου 3 επί 2 μέτρα – , με μεταλλικό κρεβάτι, τουαλέτα και ένα μικρό παράθυρο. Μπορεί να βγαίνει από το κελί τρεις φορές την εβδομάδα, σε μια μικρή αυλή, υπό φρούρηση.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, φωνάζει συχνά τη νύχτα, λέγοντας ότι τον απήγαγαν και: «Είμαι ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας. Πείτε στη χώρα μου ότι με έχουν απαγάγει και ότι εδώ μας κακομεταχειρίζονται».

Η συγκεκριμένη σκηνή αποτελεί αφήγηση που, σύμφωνα με μαρτυρίες, κυκλοφορεί στο εσωτερικό της ομοσπονδιακής φυλακής.

Το κελί 2 επί 3

Πηγές, που γνωρίζουν το καθεστώς κράτησής του, υποστηρίζουν πως ο Μαδούρο έχει τοποθετηθεί στη λεγόμενη Ειδική Μονάδα Στέγασης (Special Housing Unit – SHU), δηλαδή στο τμήμα απομόνωσης. Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται επισήμως για πειθαρχικούς λόγους, για πρόληψη αυτοκτονιών ή για την προστασία κρατουμένων υψηλού προφίλ. Ουσιαστικά, πρόκειται για σχεδόν μόνιμο εγκλεισμό, υπό καθεστώς απομόνωσης.

Το κελί του είναι ένας περιορισμένος χώρος περίπου τριών μέτρων μήκους, και δύο μέτρων πλάτους, εξοπλισμένος με μεταλλικό κρεβάτι, τουαλέτα, νιπτήρα και ένα στενό παράθυρο από το οποίο εισέρχεται ελάχιστο φυσικό φως.

Οι κρατούμενοι στη μονάδα SHU μπορούν να βγουν από το κελί τρεις φορές την εβδομάδα για μία ώρα, πάντα με χειροπέδες και δεσμά στα πόδια και συνοδεία δύο σωφρονιστικών υπαλλήλων. Στο διάστημα αυτό μπορούν να κάνουν ντους, να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο – με περιορισμό στον συνολικό χρόνο κάθε μήνα – να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα υπό επιτήρηση ή να βγουν σε έναν μικρό υπαίθριο χώρο περιφραγμένο με κάγκελα.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των Ηνωμένων Πολιτειών (Bureau of Prisons – BOP) αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις συνθήκες κράτησης του Μαδούρο.

«Κόλαση στη γη»

«Είναι η κόλαση επί της γης», λέει χαρακτηριστικά ο Σαμ Μάνγκελ, σύμβουλος σε θέματα σωφρονιστικού συστήματος, ο οποίος έχει εργαστεί για χρόνια με κρατουμένους σε ομοσπονδιακές φυλακές. Όπως σημειώνει, το MDC είναι γνωστό για τις σοβαρές ελλείψεις του: «Βρίσκεται σε κατάσταση εγκατάλειψης, με περιορισμένη χρηματοδότηση και ανεπαρκές προσωπικό. Είναι ένα μέρος στο οποίο κανείς δεν θα ήθελε να περάσει ούτε ένα λεπτό».

Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για ζητήματα θέρμανσης σε προηγούμενους χειμώνες, παρουσία τρωκτικών και περιορισμένη ιατρική φροντίδα. Τον Δεκέμβριο, ένας κρατούμενος πέθανε έπειτα από καθυστερημένη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα.

Στο κέντρο κράτησης φιλοξενούνται κατηγορούμενοι που περιμένουν τη δίκη τους ή την τελική τους καταδίκη. Από τα κελιά του έχουν περάσει πρόσωπα με μεγάλη δημοσιότητα, όπως ο ράπερ Sean Diddy Combs, η Γκισλέιν Μάξγουελ, ο πρώην Πρόεδρος της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες και ο Ούγκο «Ελ Πόγιο» Καρβαχάλ, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του καθεστώτος Τσάβες.