Η «Ζούγκλα» επισκέφτηκε το Μόντρεαλ, την μεγαλούπολη του Καναδά, όπου «χτυπά» η καρδιά των Ελλήνων μεταναστών. Είναι γνωστό πως ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, χιλιάδες Έλληνες άφησαν την πατρίδα τους και έφτασαν στο Μόντρεαλ αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.

Εκεί, λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της πόλης, είδαμε το άγαλμα του «Έλληνα Μετανάστη». Το άγαλμα αυτό φιλοτεχνήθηκε από τη γλύπτρια Γιώτα Σπυροπούλου και αποκαλύφθηκε το 2007.

Απεικονίζει μια ελληνική οικογένεια μεταναστών με τις βαλίτσες τους να περνούν κάτω από μια μεταλλική αψίδα. Συμβολίζει την άφιξη, τις θυσίες και την προσφορά των Ελλήνων μεταναστών που εγκαταστάθηκαν μαζικά στο Μόντρεαλ.

Στο σημείο που βρίσκεται το γλυπτό του «Έλληνα Μετανάστη» ξεκινά και η παρέλαση της 25ης Μαρτίου παρουσία του Καναδού πρωθυπουργού και άλλων επίτιμων προσώπων.

Βίντεο της «Ζούγκλας» από το άγαλμα του «Έλληνα Μετανάστη»:

Λίγο πιο κάτω στη συμβολή των λεωφόρων της Jean-Talon και Saint-Roch, η «Ζούγκλα» αντίκρισε το συγκλονιστικό άγαλμα της θεάς Αθηνάς, το οποίο βρίσκεται σε ένα πάρκο – σημείο αναφοράς για την ελληνική κοινότητα του Καναδά.

Βίντεο από το γλυπτό της θεάς Αθηνάς:

Στο κέντρο του πάρκου δεσπόζει το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς, το οποίο ήταν δωρεά του Δήμου Αθηναίων προς την πόλη του Μόντρεαλ το 2000. Εκεί στήνεται η εξέδρα με όλους τους επίσημους για τους μεγάλους εορτασμούς της χώρας μας, όπως της επετείου της 25ης Μαρτίου.

Η απόσταση μεταξύ των δύο γλυπτών είναι 300 με 400 μέτρα και πολύ σύντομα μπορεί να τα επισκεφτεί κανείς που θα ταξιδέψει ως το Μόντρεαλ. Δίπλα στο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, έπαιζε και ένα σκιουράκι πάνω σε ένα δέντρο.

Βίντεο με το σκιουράκι να παίζει πάνω στο δέντρο:

Η «Ζούγκλα» έκανε και μια τελευταία στάση στο πιο παλιό σουβλατζίδικο της πόλης. Ο λόγος για το Village Grec. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά ελληνικά εστιατόρια στο Μόντρεαλ, το οποίο λειτουργεί στην περιοχή Parc-Extension από το 1977.

Φημίζεται για την αυθεντική ελληνική κουζίνα του, τις παραδοσιακές γεύσεις και τις ιδιαίτερα γενναιόδωρες μερίδες του.

Η ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ δεν αποτελεί απλώς ένα κεφάλαιο στην ιστορία της μετανάστευσης, αλλά έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού που κατάφερε να ριζώσει βαθιά στον καναδικό βορρά χωρίς να χάσει την ταυτότητά του.