Το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι το σύστημα επιτήρησης του εντόπισε διαρροή πετρελαίου από ένα τάνκερ, μολύνοντας τις ακτές στο εμιράτο Ουμ Αλ-Κουαίν.

Ασυνήθιστη οσμή αναφέρθηκε στην Σάρτζα, στο Ατζμάν και στο Ουμ Αλ-Κουαίν, χωρίς να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υγείας για τους κατοίκους, σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο.

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι όλες οι ακτές και οι παράκτιες περιοχές στο Ουμ Αλ-Κουαίν έχουν κλείσει προσωρινά, μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και αξιολογήσεων από τεχνικές ομάδες και τη λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και προστασίας των παράκτιων περιοχών.