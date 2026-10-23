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Το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι το σύστημα επιτήρησης του εντόπισε διαρροή πετρελαίου από ένα τάνκερ, μολύνοντας τις ακτές στο εμιράτο Ουμ Αλ-Κουαίν.
Ασυνήθιστη οσμή αναφέρθηκε στην Σάρτζα, στο Ατζμάν και στο Ουμ Αλ-Κουαίν, χωρίς να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υγείας για τους κατοίκους, σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο.
Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι όλες οι ακτές και οι παράκτιες περιοχές στο Ουμ Αλ-Κουαίν έχουν κλείσει προσωρινά, μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και αξιολογήσεων από τεχνικές ομάδες και τη λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και προστασίας των παράκτιων περιοχών.