Συναγερμός σήμανε την Κυριακή 17/5, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όταν επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια κοντά στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας Barakah, στην περιοχή Αλ Ντάφρα του Άμπου Ντάμπι.

Οι Αρχές έσπευσαν να διαβεβαιώσουν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε καταγράφηκε οποιαδήποτε επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας ή στη λειτουργία των αντιδραστήρων.

Ο κυβερνητικός μηχανισμός ενημέρωσης του Άμπου Ντάμπι, ανακοίνωσε ότι η φωτιά ξέσπασε σε ηλεκτρική γεννήτρια που βρίσκεται εκτός της εσωτερικής περιμέτρου ασφαλείας του σταθμού, έπειτα από πλήγμα drone.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τις ειδικές ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

Η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι «όλες οι μονάδες λειτουργούν κανονικά», διευκρινίζοντας πως το περιστατικό δεν επηρέασε κανένα κρίσιμο σύστημα ασφαλείας του πυρηνικού συγκροτήματος.

Ο πυρηνικός σταθμός Barakah αποτελεί τη σημαντικότερη ενεργειακή επένδυση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τον μοναδικό εν λειτουργία πυρηνικό σταθμό σε ολόκληρη την Αραβική Χερσόνησο.

Το συγκρότημα διαθέτει τέσσερις αντιδραστήρες τεχνολογίας APR1400 νοτιοκορεατικής κατασκευής και καλύπτει περίπου το 25% των ηλεκτρικών αναγκών της χώρας, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς εκπομπές άνθρακα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, ενώ οι Αρχές των Εμιράτων απέφυγαν να κατονομάσουν υπεύθυνο.

Ωστόσο, το περιστατικό καταγράφεται σε μία περίοδο έντονης περιφερειακής αστάθειας και διαδοχικών επιθέσεων με drones και πυραύλους σε ενεργειακές εγκαταστάσεις των ΗΑΕ, οι οποίες συνδέονται με τη γενικευμένη κρίση στον Περσικό Κόλπο και την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με το Ιράν.

Τους τελευταίους μήνες, οι Αρχές στο Άμπου Ντάμπι έχουν ανακοινώσει επανειλημμένα περιστατικά επιθέσεων σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές.

Τον Μάρτιο, drone προκάλεσε φωτιά στο κοίτασμα Shah Gas Field, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στον κόσμο, οδηγώντας ακόμη και σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας της μονάδας.

Είχαν προηγηθεί επίσης επιθέσεις σε δεξαμενές καυσίμων στη Musaffah και στο βιομηχανικό συγκρότημα Ruwais, όπου βρίσκονται κρίσιμες εγκαταστάσεις της ADNOC, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας των Εμιράτων.

Η σημερινή επίθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, κυρίως λόγω του συμβολισμού της. Αν και το drone δεν έπληξε τον ίδιο τον πυρηνικό αντιδραστήρα ή κρίσιμες υποδομές ασφαλείας, είναι η πρώτη φορά που ο σταθμός Barakah βρίσκεται τόσο κοντά σε πολεμική ενέργεια από την έναρξη της περιφερειακής κρίσης.

Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι η στοχοποίηση, πυρηνικών εγκαταστάσεων εντείνει τους φόβους για ένα νέο επίπεδο ασύμμετρου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το τελευταίο διάστημα, παρόμοιοι κίνδυνοι έχουν αναδειχθεί και στην Ουκρανία, με επανειλημμένες επιθέσεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, αλλά και με αναφορές για απειλές εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.