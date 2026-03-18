Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) έλαβε ενημέρωση από τις ιρανικές αρχές ότι ένα βλήμα χτύπησε την περιοχή των εγκαταστάσεων του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στο Μπουσέρ (Bushehr NPP) το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν έχει αναφερθεί καμία ζημιά στις εγκαταστάσεις ή τραυματισμός του προσωπικού του σταθμού.