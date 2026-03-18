Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) έλαβε ενημέρωση από τις ιρανικές αρχές ότι ένα βλήμα χτύπησε την περιοχή των εγκαταστάσεων του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στο Μπουσέρ (Bushehr NPP) το βράδυ της Τρίτης.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν έχει αναφερθεί καμία ζημιά στις εγκαταστάσεις ή τραυματισμός του προσωπικού του σταθμού.
The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a… pic.twitter.com/fhze0vOqrQ
— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026