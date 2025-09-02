Η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS) υιοθέτησε σήμερα ψήφισμα στο οποίο αναφέρει ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η Πρόεδρός της.

Το 86% όσων ψήφισαν, μεταξύ των 500 μελών της IAGS, υποστήριξε το ψήφισμα αυτό, το οποίο αναφέρει ότι «οι πολιτικές και οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον νομικό ορισμό της γενοκτονίας βάσει του Άρθρου II της Σύμβασης του ΟΗE για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948)».

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ απέκρουσε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «ταπείνωση για το νομικό επάγγελμα και για οποιοδήποτε ακαδημαϊκό πρότυπο.» «Βασίζεται εξ ολοκλήρου στην εκστρατεία ψεμάτων της Χαμάς και στη νομιμοποίηση αυτών των ψεμάτων από άλλους,» υποστήριξε ο Ορέν Μαρμορστάιν.

Η Νότια Αφρική έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη κατηγορώντας το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 63.000 άνθρωποι μέχρι τώρα, ενώ έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί τα περισσότερα κτίρια στον θύλακα και όλοι οι κάτοικοί του έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους τουλάχιστον μία φορά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός παρακολούθησης της επισιτιστικής ασφάλειας εκτίμησε πριν από μερικές ημέρες ότι επικρατεί λιμός στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές του θύλακα.

Η Χαμάς χαιρέτισε το ψήφισμα της IAGS εκτιμώντας ότι «ενισχύει τα τεκμηριωμένα στοιχεία και τα γεγονότα που παρουσιάστηκαν ενώπιον διεθνών δικαστηρίων», όπως δήλωσε ο Ισμαήλ αλ Ταουάμπτα. Το ψήφισμα «επιβάλλει μια νομική και ηθική υποχρέωση στη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεση δράση για να εμποδίσει το έγκλημα, να προστατεύσει τους αμάχους και να φροντίσει να λογοδοτήσουν οι επικεφαλής της κατοχής», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ έχει προηγουμένως αρνηθεί έντονα ότι οι ενέργειές του στη Γάζα αποτελούν γενοκτονία, επικαλούμενο το δικαίωμα αυτοάμυνας.

Μια ανακοίνωση από το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τις κατηγορίες γενοκτονίας «γελοίες» και «κραυγαλέο ψεύδος» κατά τη διάρκεια ομιλίας στις 13 Αυγούστου.

Από την ίδρυσή της το 1994 η IAGS έχει υιοθετήσει εννέα ψηφίσματα με τα οποία αναγνώρισε ιστορικά ή εν εξελίξει περιστατικά ως γενοκτονίες.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τη Γενοκτονία του 1948, η οποία υιοθετήθηκε μετά τη μαζική δολοφονία Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία, ορίζει τη γενοκτονία ως εγκλήματα που διαπράττονται «με πρόθεση την καταστροφή, εν όλω ή εν μέρει, μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, ως τέτοιας».

Απαιτεί από όλες τις χώρες να ενεργούν για να αποτρέπουν και να σταματούν μια γενοκτονία.