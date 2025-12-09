Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) την Ιαπωνία, όπου καταγράφτηκαν αρκετά κύματα τσουνάμι ύψους 70 εκατοστών, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

#BREAKING: Surveillance cameras across northeast Japan captured buildings swaying violently as a powerful M7.5 earthquake struck. The scale of the tremors shows just how intense the shaking was. Stay safe, Japan. 🇯🇵🙏 #Japan #earthquake @JapanGov

pic.twitter.com/PRlg42F977 — RC (@RealChange__) December 9, 2025

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες ότι ο σεισμός 7,6 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο, στα ανοικτά της βόρειας περιοχής Αομόρι, στις 23:15 τοπική ώρα, (16:15 ώρα Ελλάδας), ενδέχεται να ακολουθηθεί από ισχυρές δονήσεις τις επόμενες ημέρες.

#BREAKING: M7.6 earthquake in Hachinohe City captured by Aomori Asahi Broadcasting.

Japan’s disaster preparedness saves lives, but the sheer force of this earthquake is shocking. @takaichi_sanae @JapanGov #Japan #earthquake

pic.twitter.com/zNH5UpWBte — RC (@RealChange__) December 9, 2025

Yesterday Earthquake In Japan Again pic.twitter.com/OEsW0LALrY — Always_Raj (@Tiger71450423) December 9, 2025

TOKYO, Dec 9 (Reuters) – Japanese authorities lifted tsunami warnings on Tuesday hours after a powerful 7.5-magnitude earthquake shook northeastern regions, injuring at least 30 people and forcing about 90,000 residents to evacuate their homes. https://t.co/RM2swe80If. — Satoshi Sugiyama (@SatoshiJournal) December 9, 2025

Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι παρότρυνε τον πληθυσμό να λάβει μέτρα για να προστατευτεί σε περίπτωση νέων δονήσεων.

Ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγεται σοβαρά τραυματισμένο πρόσωπο στη νήσο Χοκάιντο, τη βορειότερη του αρχιπελάγους, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών, η οποία συνέστησε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους 28.000 πολίτες.

Στο Σαπόρο, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Χοκάιντο, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως η γη έτρεμε βίαια για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα, ενώ ηχούσαν ασταμάτητα προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων.

Viral video in Japan: Taiwanese tourists in Aomori react to the large earthquake that hit northern Japan last night. You can see they are trying to stop the television from toppling over and breaking. pic.twitter.com/UjDdwg0yPk — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) December 9, 2025

Απευθείας πλάνα έδειχναν σπασμένα γυαλιά σκορπισμένα στους δρόμους. Όταν ξημέρωσε, κάτοικοι διαπίστωσαν πως κάποιοι δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, καθώς χιόνι έχει αρχίσει να καλύπτει το έδαφος στην περιοχή.

A powerful magnitude-7.5 earthquake struck eastern Japan late Monday, injuring at least 30 and triggering mass evacuations. Over 100,000 people in coastal areas were ordered to evacuate. The government prioritizes rescue operations amid warnings of poten… https://t.co/ULqx5IUEoU — khabarasia.com (@MyNews366) December 9, 2025



«Όταν νιώσαμε τον σεισμό και ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού, βιαστήκαμε να βγούμε από το σπίτι. Κρατάγαμε τα παιδιά μας» –κοριτσάκι δυο ετών και αγοράκι ενός έτους– «στην αγκαλιά. Ο σεισμός μου θύμισε την καταστροφή» στη Φουκουσίμα το 2011, είπε στο AFP ο Ντάικι Σιμοχάτα, 33 χρονών, υπάλληλος του δήμου στην πόλη Χασικάμι, στον νομό Αομόρι.

«Αντικείμενα έπεσαν» από ράφια και «σκόνη κάποιου είδους από την οροφή», διαπίστωσε αφού πήγε σε εγκατάσταση του δήμου.

Περίπου 2.700 κατοικίες δεν έχουν ρεύμα στην Αομόρι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ενώ αναφέρθηκαν πυρκαγιές.

Η JMA στο αρχικό έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της για το τσουνάμι ανέφερε πως τα κύματα θα μπορούσαν να φτάνουν τα τρία μέτρα και καλούσε τους πολίτες περιοχών πιο κοντά στο επίκεντρο της δόνησης να βρουν καταφύγιο.

Η σειρήνα προειδοποίησης για το επερχόμενο τσουνάμι μετά τον σεισμό ήχησε στην Ιαπωνία, προειδοποιώντας τους κατοίκους.

Tsunami warning siren sounding after the M7.6 earthquake hits Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/n9BLWam0ax — StarSnap 🌟 (@StarSnap_1) December 9, 2025

Διακοπή σιδηροδρομικών δρομολογίων

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας Σινκάνσεν ανεστάλη σε κάποιες περιοχές, για να επιθεωρηθούν οι σιδηροτροχιές.

Από την πλευρά της η εταιρεία Tohoku Electric Power ανέφερε ότι δεν διαπιστώθηκε καμιά ανωμαλία στους δυο κοντινότερους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, στη Χιγκασιντόρι (Αομόρι) και στην Οναγκάουα (Μιγιάγκι).

Shinkansen bullet train services will be suspended between Morioka and Shin-Aomori stations from much of Tuesday following an earthquake Monday night.https://t.co/trye51gKzb — The Japan News (@The_Japan_News) December 9, 2025

Στη χώρα της Ασίας δεν έχουν ακόμη κλείσει οι πληγές του τρομακτικού σεισμού 9 βαθμών τον Μάρτιο του 2011 που είχε προκαλέσει τεράστιο τσουνάμι κι είχε αφήσει πίσω κάπου 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους.

Η καταστροφή είχε επίσης οδηγήσει σε τήξη τριών από τους αντιδραστήρες στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα, τη χειρότερη καταστροφή αυτού του είδους έπειτα από εκείνη στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας.

Η Ιαπωνία, που βρίσκεται πάνω από το σημείο όπου τέμνονται τέσσερις τεκτονικές πλάκες, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, παρουσιάζει μια από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

A powerful 7.5 magnitude earthquake struck off northern Japan late Monday, injuring 23 people and triggering a tsunami in Pacific coast communities, officials said. Authorities warned of possible aftershocks and an increased risk of a megaquake https://t.co/IHKT0z4qR2 — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) December 9, 2025

Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται κάπου 1.500 αισθητοί σεισμοί τον χρόνο. Οι περισσότεροι είναι ασθενείς, ωστόσο οι ζημιές ποικίλλουν, ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται το επίκεντρο και το εστιακό έδαφος.

Τον Ιανουάριο, ομάδα ειδικών που συμβουλεύει την κυβέρνηση αύξησε ελαφρά την πιθανότητα που δίνει να σημειωθεί μείζων σεισμός στο ρήγμα Νάνκαϊ, στα ανοικτά της Ιαπωνίας, μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια: την ανέβασε στο 75-82%.

Η κυβέρνηση δημοσιοποίησε κατόπιν, τον Μάρτιο, νέα εκτίμηση, στην οποία επισημαίνεται ότι τέτοιος «μεγασεισμός» και το τσουνάμι που θα πυροδοτούσε θα μπορούσαν να στοιχίσουν τη ζωή σε ως και 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσουν υλικές ζημιές αξίας ως και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δείτε πως μαθαίνουν οι Ιάπωνες να επιβιώνουν από μεγάλους σεισμούς

Earthquake in Japan!

Activities Japnese learn to save themselves

無料クーポン pic.twitter.com/3IkLLdvuhQ — Venkat ⚡️ (@WealthArigato) December 9, 2025

Ένας εξομοιωτής σεισμών, βοηθάει τους κατοίκους της χώρας κάθε ηλικίας να εκπαιδεύονται, μαθαίνοντας πως πρέπει να λειτουργούν με ασφάλεια σε σεισμούς άνω των 6 και 7 Ρίχτερ, ώστε να μην κινδυνεύουν οι ζωές τους και να σώζουν τους εαυτούς τους όταν χτυπάει ο Εγκέλαδος την ιδιαίτερα σεισμογενή χώρα της Άπω Ανατολής.