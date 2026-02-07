Οι αρχές της ιαπωνικής πόλης Φουτζιγιόσιντα, που βρίσκεται κοντά στο εμβληματικό όρος Φούτζι, αποφάσισαν την ακύρωση του καθιερωμένου ετήσιου φεστιβάλ ανθισμένων κερασιών στο Πάρκο Arakurayama Sengen, επικαλούμενες την αυξανόμενη συχνότητα περιστατικών «απρεπούς και επικίνδυνης συμπεριφοράς» από επισκέπτες.

Τουρίστες έχουν κατ’ επανάληψη εισβάλλει σε ιδιωτικές αυλές και έχουν αφήσει σκουπίδια σε δημόσιους χώρους, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Η εκδήλωση, που διαρκεί αρκετές εβδομάδες, έχει καθιερωθεί την τελευταία δεκαετία και προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες κάθε χρόνο.

Αναφερόμενος στην απόφαση, ο Δήμαρχος Σιγκέρου Χοριούτσι τόνισε: «Πίσω από την ομορφιά του όρους Φούτζι κρύβεται η πραγματικότητα ότι η ήρεμη ζωή των κατοίκων απειλείται», ενώ πρόσθεσε ότι «η κατάσταση μας προκαλεί έντονη ανησυχία».

Όπως εξήγησε, η ακύρωση κρίθηκε αναγκαία «για να προστατεύσουμε τόσο την αξιοπρέπεια των πολιτών, όσο και το περιβάλλον διαβίωσής τους».

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι τουρίστες έχουν επανειλημμένα παραβιάσει κανόνες στην πόλη, η οποία βρίσκεται δυτικά του Τόκιο.

Καταγράφηκαν περιστατικά εισβολής σε ιδιωτικές κατοικίες χωρίς άδεια, χρήση τουαλέτας μέσα σε σπίτια, ρίψη σκουπιδιών και ακόμη και αφόδευση σε αυλές κατοικιών.

Σε μερικές περιπτώσεις, οι επισκέπτες αντέδρασαν με ένταση, όταν οι κάτοικοι προσπάθησαν να τους επισημάνουν την παραβατική συμπεριφορά τους.

Η ανησυχία αφορά και τους γονείς της περιοχής, καθώς η συνωστισμένη κίνηση των τουριστών στα πεζοδρόμια θέτει σε κίνδυνο τα παιδιά που πηγαίνουν Σχολείο, ανέφεραν αξιωματούχοι της πόλης στο Kyodo News.

Κατά την περίοδο ανθοφορίας των κερασιών, η Φουτζιγιόσιντα δέχεται πάνω από 10.000 επισκέπτες ημερησίως, αριθμός που έχει αυξηθεί λόγω της προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της υποτίμησης του γεν.

Παρά την ακύρωση του φεστιβάλ, το πάρκο Arakurayama Sengen αναμένεται να παραμείνει πόλος έλξης για τους επισκέπτες τον Απρίλιο, χάρη στην πανοραμική θέα προς το όρος Φούτζι.

Για να αντιμετωπίσουν την μεγάλη προσέλευση, οι Δημοτικές Αρχές σχεδιάζουν ενίσχυση της αστυνόμευσης, δημιουργία προσωρινών χώρων στάθμευσης και εγκατάσταση φορητών τουαλετών.

Η περίοδος ανθοφορίας των κερασιών, γνωστή ως hanami, αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικές στιγμές στην Ιαπωνία, προσελκύοντας ντόπιους και ξένους σε πάρκα, ναούς και γραφικά τοπόσημα.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, ενισχυμένη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ευνοϊκές συναλλαγματικές ισοτιμίες, έχει φέρει στο προσκήνιο αξιοθέατα όπως το όρος Φούτζι και η πόλη του Κιότο, τα οποία συνεχίζουν να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των επισκεπτών.