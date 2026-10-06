Διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε Οκινάουα και Τόκιο μετά τη σύλληψη 20χρονου Αμερικανού πεζοναύτη για τη δολοφονία μιας 39χρονης γυναίκας σε ξενοδοχείο της πόλης Νάχα. Ο φερόμενος ως δράστης, δεκανέας Ντέβιν Τζέικομπ Μπάλαρντ, συνελήφθη και κρατείται από τις ιαπωνικές αρχές, καθώς το έγκλημα δε σχετιζόταν με τα επίσημα στρατιωτικά του καθήκοντα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα, η 39χρονη Άννα Γιάγκι, βρέθηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου με σημάδια στραγγαλισμού από κορδόνι. Ο 20χρονος ταυτοποιήθηκε από υλικό καμερών ασφαλείας, το οποίο τον κατέγραψε να εισέρχεται στο ξενοδοχείο μαζί με το θύμα και στη συνέχεια να αποχωρεί μόνος, έχοντας αφαιρέσει το πορτοφόλι και τα υπάρχοντά της.

Διπλωματικές αντιδράσεις και απαίτηση για πειθαρχία

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση ζήτησε την πλήρη συνεργασία των ΗΠΑ για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την επιβολή αυστηρής πειθαρχίας στο στρατιωτικό προσωπικό.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Μινόρου Κιχάρα, υπογράμμισε πως το Τόκιο θα συνεχίσει να πιέζει την αμερικανική πλευρά για λήψη μέτρων, ενώ τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας της χώρας κάλεσαν τον Αμερικανό πρέσβη και τον διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων για να ζητήσουν επίσημη συγγνώμη.

Έκρηξη οργής από τους κατοίκους

Στους δρόμους της Οκινάουα και του Τόκιο, οι πολίτες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας, ατυχημάτων και παραβατικότητας που σημειώνονται εδώ και δεκαετίες. Κάτοικοι και διαδηλωτές αμφισβητούν ανοιχτά τον σκοπό της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια που υπόσχονται οι δυνάμεις αυτές αναιρείται από την αφαίρεση ανθρώπινων ζωών.

Το ιστορικό της αμερικανικής παρουσίας στην Ιαπωνία

Η Οκινάουα φιλοξενεί περίπου 55.000 Αμερικανούς στρατιώτες, με τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις να καταλαμβάνουν σχεδόν το 70% της έκτασης του νησιού. Από το 1972, όταν η περιοχή επιστράφηκε στην Ιαπωνία, υπολογίζεται ότι έχουν συλληφθεί περίπου 6.000 Αμερικανοί στρατιώτες για διάφορα αδικήματα, γεγονός που συντηρεί μια διαρκή ένταση μεταξύ των τοπικών αρχών, του πληθυσμού και των αμερικανικών δυνάμεων.