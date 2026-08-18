Ένα μαχητικό F-15J της Ιαπωνικής Αεροπορικής Δύναμης Αυτοάμυνας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο πολιτικό αεροδρόμιο Νάχα, στην Οκινάουα, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Σύμφωνα με το NHK, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε στον διάδρομο, το απόγευμα της Τρίτης, αφού κατά την προσγείωση η αριστερή πτέρυγά του προσέκρουσε στο οδόστρωμα. Πυροσβεστικά οχήματα της Ιαπωνικής Αεροπορικής Δύναμης Αυτοάμυνας έφτασαν άμεσα στο σημείο, ενώ μέλη του προσωπικού προχώρησαν σε έλεγχο του αεροσκάφους. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή δυσλειτουργία στο σύστημα προσγείωσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς.

Το F-15 αποτελεί το κύριο μαχητικό της ιαπωνικής Πολεμικής Αεροπορίας Αυτοάμυνας, με περίπου 200 αεροσκάφη να επιχειρούν από βάσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Το αεροσκάφος έχει μήκος περίπου 19 μέτρα και άνοιγμα φτερών περίπου 13 μέτρα και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για αποστολές αναχαίτισης και αεράμυνας.

Στο αεροδρόμιο Νάχα εδρεύει η 9η Πτέρυγα Αεροπορίας, τα F-15J της οποίας έχουν την ευθύνη για την προστασία του εναέριου χώρου πάνω από την Οκινάουα και τα γειτονικά νησιά. Η περιοχή έχει αποκτήσει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία τα τελευταία χρόνια, καθώς οι αναχαιτίσεις κινεζικών και ρωσικών αεροσκαφών έχουν αυξηθεί, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα ολοένα πιο ενεργό «θέατρο αναχαιτίσεων».

.