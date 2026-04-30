Άνδρας οπλισμένος με σφυρί τραυμάτισε πέντε ανθρώπους στο Τόκιο, προτού ψεκάσει τρεις αστυνομικούς με άγνωστη ουσία και τραπεί σε φυγή.

Ο ύποπτος, που εκτιμάται πως είναι 44 ετών, επιτέθηκε χθες Τετάρτη σε δυο εφήβους, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες επειδή μίλαγαν δυνατά, κοντά στο σπίτι του, στον δήμο Φούσα.

«Το πρώτο θύμα, έφηβος μαθητής, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο. Το δεύτερο, συμμαθητής του, τραυματίστηκε στον ώμο», μετέδωσαν το τηλεοπτικό δίκτυο NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Αστυνομικοί έσπευσαν επιτόπου, όπου ο δράστης ψέκασε τρεις εξ αυτών με άγνωστη ουσία προτού διαφύγει.

Η μητροπολιτική αστυνομία του Τόκιο περιορίστηκε να πει πως δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο για την υπόθεση όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα βίαια εγκλήματα θεωρούνται γενικά σπάνια στην Ιαπωνία, καθώς πρόκειται για χώρα που καταγράφει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες ανθρωποκτονιών σε διεθνές επίπεδο κι εφαρμόζει νομοθεσία για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία που συγκαταλέγεται στις πιο αυστηρές παγκοσμίως.