Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ιαπωνία με μία αρκούδα που επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο και συγκεκριμένα στη πόλη της Φουκοσίμα.

Οι αρκούδες στην Ιαπωνία βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά το νέο σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 2/6, όπου η νεαρή (αν κρίνουμε από το μέγεθός της) αρκούδα, επιτέθηκε σε εργαζόμενους βιομηχανικών εγκαταστάσεων και σε κατοίκους της περιοχής, τραυματίζοντας συνολικά τέσσερα άτομα.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση αστυνομίας, πυροσβεστικής και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς το ζώο παρέμεινε για ώρες ασύλληπτο.

Σύμφωνα με τις αρχές της Φουκουσίμα, η αρκούδα εμφανίστηκε νωρίς το πρωί κοντά στην είσοδο του εργοστασίου Fukushima Steel Works.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το ζώο να καταδιώκει έναν εργαζόμενο περίπου 20 ετών και να τον ρίχνει στο έδαφος.

Στη συνέχεια εισέβαλε στον χώρο του εργοστασίου και τραυμάτισε έναν ακόμη εργαζόμενο ηλικίας περίπου 60 ετών.

Λίγη ώρα αργότερα επιτέθηκε σε τρίτο άνδρα σε γειτονική επιχείρηση και σε μια γυναίκα άνω των 80 ετών που βρισκόταν στην περιοχή.

Οι τραυματισμοί δεν θεωρήθηκαν σοβαροί, παρόλα αυτά, η επιχείρηση εντοπισμού του ζώου συνεχίστηκε για αρκετές ώρες.

Η χειρότερη χρονιά που έχει καταγραφεί

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία στην Ιαπωνία έχουν συμβεί εκατοντάδες σοβαρά περιστατικά επιθέσεων αρκούδων σε ανθρώπους που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Περιβάλλοντος, το 2025 καταγράφηκαν περισσότερες από 230 επιθέσεις αρκούδων σε ανθρώπους και 13 θάνατοι, αριθμοί που αποτελούν ιστορικό ρεκόρ για τη χώρα.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το οικονομικό έτος 2025-2026 κάνουν λόγο για 238 θύματα επιθέσεων, επίσης αριθμό-ρεκόρ.

Το πρόβλημα δεν δείχνει να υποχωρεί ούτε το 2026. Μόλις τον Απρίλιο καταγράφηκε η πρώτη φετινή θανατηφόραεπίθεση αρκούδας στην επαρχία Ιουάτε, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι οι εμφανίσεις αρκούδων κοντά σε κατοικημένες περιοχές αυξάνονται διαρκώς.

Γιατί οι αρκούδες πλησιάζουν όλο και περισσότερο τις πόλεις

Οι ειδικοί αποδίδουν την έκρηξη των επιθέσεων σε έναν συνδυασμό παραγόντων.

Αφενός, ο πληθυσμός των ιαπωνικών μαύρων αρκούδων έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες λόγω των περιορισμών στο κυνήγι και των μέτρων προστασίας του είδους. Εκτιμάται ότι ο αριθμός τους έχει αυξηθεί από περίπου 15 χιλιάδες ζώα το 2012 σε πάνω από 44 χιλιάδες σήμερα, χωρίς να υπολογίζονται οι καφέ αρκούδες της Χοκάιντο.

Παράλληλα, η γήρανση και η εγκατάλειψη της ιαπωνικής υπαίθρου έχουν μειώσει την ανθρώπινη παρουσία σε πολλές ορεινές περιοχές. Λιγότεροι κυνηγοί, λιγότερες αγροτικές δραστηριότητες και εγκαταλελειμμένες εκτάσεις έχουν επιτρέψει στις αρκούδες να επεκτείνουν το πεδίο δράσης τους.

Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι κλιματικές συνθήκες. Οι κακές σοδειές βελανιδιών και άλλων καρπών, που αποτελούν βασική τροφή των αρκούδων, τις αναγκάζουν να κατεβαίνουν πιο συχνά σε χωριά και αστικές περιοχές αναζητώντας τροφή. Το 2025 καταγράφηκαν περισσότερες από 50 χιλιάδες εμφανίσεις αρκούδων σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 150% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σχέδιο για μείωση του πληθυσμού

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας έχει πλέον περάσει από τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών σε έναν συνολικό σχεδιασμό αντιμετώπισης.

Τον Απρίλιο παρουσιάστηκε επίσημος πενταετής «οδικός χάρτης» για τη διαχείριση των ζημιών που προκαλούν οι αρκούδες.

Το σχέδιο προβλέπει ενίσχυση των ομάδων ελέγχου, περισσότερες παγίδες, στενότερη συνεργασία υπουργείων και τοπικών αρχών, αλλά και σημαντική μείωση του αριθμού των ζώων σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εξετάζεται η θανάτωση περισσότερων από 10 χιλιάδων αρκούδων μέσα στο 2026, προκειμένου να περιοριστούν οι επιθέσεις και οι εισβολές σε κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές επενδύουν ακόμη και σε τεχνολογικές λύσεις.

Σε αρκετές περιοχές χρησιμοποιούνται οι λεγόμενοι «Monster Wolf», ρομποτικοί λύκοι με φωτισμό, αισθητήρες και ήχους που έχουν σχεδιαστεί για να τρομάζουν τις αρκούδες πριν πλησιάσουν κατοικημένες ζώνες.

Η ζήτηση για τα συστήματα αυτά έχει εκτοξευθεί λόγω της αύξησης των επιθέσεων.

Ένα πρόβλημα που αλλάζει την καθημερινότητα των Ιαπώνων

Η επίθεση στη Φουκουσίμα αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η σύγκρουση ανθρώπων και άγριας ζωής έχει εξελιχθεί σε εθνικό ζήτημα για την Ιαπωνία.

Οι αρκούδες δεν εμφανίζονται πλέον μόνο σε απομακρυσμένα δάση και ορεινά μονοπάτια, αλλά δίπλα σε εργοστάσια, κατοικίες, σχολεία και εμπορικές περιοχές. Με τις επιθέσεις να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τον πληθυσμό των ζώων να αυξάνεται, οι ιαπωνικές αρχές καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην προστασία ενός άγριου είδους και στην ασφάλεια των πολιτών.