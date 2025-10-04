Επιθέσεις, που αποδίδονται σε αρκούδες, στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους στην Ιαπωνία Η είδηση έγινε σήμερα γνωστό από την αστυνομία και ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο πληθυσμός των ζώων αυτών αυξάνεται στη χώρα.

Μια γυναίκα, που μάζευε μανιτάρια, βρέθηκε νεκρή σε δάσος του νομού Μιγιάγκι, στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού Χονσού, ενώ αγνοείται η τύχη μιας άλλης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε επισήμως τα αίτια του θανάτου της εβδομηντάχρονης γυναίκας, αλλά σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι αρχές ειδοποιήθηκαν από άλλους που μάζευαν μανιτάρια και έκαναν λόγο για επίθεση αρκούδας.

A woman in northern Japan died after being attacked by a bear while picking mushrooms and another was missing, police and local media said on Saturday.https://t.co/DFSbynxGxd pic.twitter.com/T7gO4spFDu — AFP News Agency (@AFP) October 4, 2025

Μια άλλη επίθεση, που επίσης αποδόθηκε σε αρκούδα, στοίχισε τη ζωή σε έναν 78χρονο στο νομό Ναγκάνο, βορειοδυτικά του Τόκιο, σύμφωνα με την εφημερίδα Ασάχι Σιμπούν.

Όλο και περισσότερες αρκούδες παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην Ιαπωνία, μέχρι και σε κατοικημένες περιοχές, για λόγους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τη μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού.

Τον περασμένο μήνα, η Ιαπωνία χαλάρωσε τους κανόνες για τα πυροβόλα όπλα ώστε να διευκολύνει τη χρήση τους από τους κυνηγούς στις περιφέρειες των πόλεων έπειτα από αύξηση των επιθέσεων αρκούδων.

A woman in northern Japan has died after being attacked by a bear while picking mushrooms and another was missing, police and local media said on Saturday. https://t.co/OITRjOCLpK — The Japan Times (@japantimes) October 4, 2025



Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση NHK, οι επιθέσεις αρκούδας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους ενώ έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό άλλων 64 στο διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο φέτος.

Bear attacks are on the rise and this year has set a record for deaths from bear attacks. Experts have given warnings that bear attacks may increase as autumn approaches. https://t.co/y5fcc0ehuN — The Japan News (@The_Japan_News) October 4, 2025



Προηγουμένως, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, οι αρκούδες είχαν επιτεθεί σε 85 ανθρώπους στη διάρκεια ενός έτους μέχρι το Μάρτιο 2025, προκαλώντας το θάνατο τριών απ’ αυτούς.

Την προηγούμενη χρονιά είχαν καταγραφεί 219 επιθέσεις και έξι θάνατοι.