Η Ιαπωνία έκανε σήμερα (22/12) το τελευταίο και καθοριστικό βήμα για την επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο. Η περιφερειακή συνέλευση της Νιιγκάτα ενέκρινε την επαναλειτουργία του σταθμού Kashiwazaki-Kariwa, σε μια απόφαση που θεωρείται ορόσημο για την ενεργειακή πολιτική της χώρας, σχεδόν 15 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα.

Ο σταθμός Kashiwazaki-Kariwa βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο και συγκαταλέγεται στους 54 αντιδραστήρες που τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά τον ισχυρό σεισμό και το τσουνάμι του 2011, τα οποία προκάλεσαν το σοβαρότερο πυρηνικό ατύχημα παγκοσμίως μετά το Τσερνόμπιλ. Έκτοτε, η Ιαπωνία έχει επανεκκινήσει 14 από τους 33 αντιδραστήρες που παραμένουν τεχνικά λειτουργικοί, επιδιώκοντας να περιορίσει την εξάρτησή της από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Πολιτική απόφαση και ο ρόλος της TEPCO

Ο Kashiwazaki-Kariwa θα αποτελέσει τον πρώτο πυρηνικό σταθμό που επαναλειτουργεί υπό τη διαχείριση της Tokyo Electric Power Company (TEPCO), της εταιρείας που διαχειριζόταν και το εργοστάσιο της Φουκουσίμα. Η τοπική συνέλευση της Νιιγκάτα παρείχε ψήφο εμπιστοσύνης στον κυβερνήτη Χιντέγιο Χαναζούμι, ο οποίος είχε εκφραστεί υπέρ της επανεκκίνησης τον προηγούμενο μήνα, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την επαναλειτουργία του σταθμού.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NHK, η TEPCO εξετάζει το ενδεχόμενο να επανενεργοποιήσει τον πρώτο από τους επτά αντιδραστήρες του συγκροτήματος στις 20 Ιανουαρίου.

Διαδηλώσεις και κοινωνικές αντιδράσεις

Λίγο πριν από την ψηφοφορία, περίπου 300 διαδηλωτές, κυρίως ηλικιωμένοι, συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφερειακής συνέλευσης της Νιιγκάτα. Κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Όχι στα πυρηνικά», «Είμαστε κατά της επανεκκίνησης του Kashiwazaki-Kariwa» και «Στηρίξτε τη Φουκουσίμα».

Κατά την έναρξη της κινητοποίησης, οι διαδηλωτές τραγούδησαν το παραδοσιακό τραγούδι «Furusato», που συμβολίζει τον δεσμό με την πατρίδα. «Είναι άραγε η TEPCO κατάλληλη να λειτουργήσει το Kashiwazaki-Kariwa;» ρώτησε ένας διαδηλωτής από το μικρόφωνο, με το πλήθος να απαντά ομόφωνα «Όχι!».

Σε ανακοίνωσή της, η TEPCO τόνισε ότι παραμένει «απολύτως δεσμευμένη στο να μην επαναληφθεί ποτέ ένα τέτοιο ατύχημα» και ότι στόχος της είναι οι κάτοικοι της Νιιγκάτα να μην βιώσουν ποτέ παρόμοια εμπειρία.

Επιφυλακτικοί οι κάτοικοι της Νιιγκάτα

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η δυσπιστία παραμένει έντονη στην τοπική κοινωνία. Έρευνα που δημοσιεύθηκε από την περιφέρεια τον Οκτώβριο έδειξε ότι το 60% των πολιτών θεωρεί πως δεν έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση, ενώ σχεδόν το 70% δηλώνει ανήσυχο για τη διαχείριση του σταθμού από την TEPCO.

Η 52χρονη αγρότισσα και ακτιβίστρια Αγιάκο Όγκα, η οποία εγκαταστάθηκε στη Νιιγκάτα αφού εγκατέλειψε την περιοχή γύρω από τη Φουκουσίμα το 2011, συμμετείχε στις κινητοποιήσεις. Όπως δήλωσε, «γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ατυχήματος και δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε», προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συμπτώματα μετατραυματικού στρες.

Ακόμη και ο ίδιος ο κυβερνήτης Χαναζούμι έχει αναφέρει ότι μακροπρόθεσμος στόχος είναι η σταδιακή μείωση της εξάρτησης της Ιαπωνίας από την πυρηνική ενέργεια. «Θέλω να δω μια εποχή όπου δεν θα βασιζόμαστε σε πηγές ενέργειας που προκαλούν ανησυχία», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ενεργειακή ασφάλεια και μελλοντικοί στόχοι

Η σημερινή απόφαση θεωρείται το τελευταίο σημαντικό εμπόδιο πριν από την επανεκκίνηση του πρώτου αντιδραστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Εμπορίου, θα μπορούσε να αυξήσει την ηλεκτροπαραγωγή στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο κατά περίπου 2%.

Η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι, που ανέλαβε καθήκοντα πριν από δύο μήνες, υποστηρίζει ανοιχτά την επανεκκίνηση των πυρηνικών σταθμών, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και μείωσης του κόστους των εισαγόμενων καυσίμων, τα οποία σήμερα καλύπτουν το 60% έως 70% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.

Το περασμένο έτος, η Ιαπωνία δαπάνησε 10,7 τρισ. γεν (περίπου 68 δισ. δολάρια) για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και άνθρακα, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο του συνολικού κόστους εισαγωγών της.

Παρά τη μείωση του πληθυσμού, η χώρα αναμένει αύξηση της ζήτησης ενέργειας την επόμενη δεκαετία, κυρίως λόγω της ανάπτυξης ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ιαπωνία έχει θέσει ως στόχο τον διπλασιασμό του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα, στο 20% έως το 2040.