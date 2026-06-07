Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι Αρχές στη νότια Ιαπωνία, μετά από μια ιδιαίτερα ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, στο ηφαίστειο Σακουρατζίμα, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ολόκληρης της ιαπωνικής επικράτειας και προκάλεσε εκτεταμένη πτώση ηφαιστειακής στάχτης, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, στην ευρύτερη περιοχή.

Το επίκεντρο των επιπτώσεων εντοπίζεται στην κοντινή πόλη Καγκοσίμα, η οποία μέσα σε λίγες ώρες «βυθίστηκε» σε ένα γκρίζο σκηνικό, θυμίζοντας εικόνες αποκάλυψης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα τεράστιο, συμπαγές νέφος τέφρας και ηφαιστειακών αερίων υψώθηκε εκατοντάδες μέτρα πάνω από τον κρατήρα, και μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ένα πυκνό στρώμα γκρίζας στάχτης κάλυψε οδικά δίκτυα, σταθμευμένα οχήματα, στέγες κτηρίων και δημόσιους χώρους.

Τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος:

Οι τοπικές Αρχές της Ιαπωνίας παρακολουθούν στενά τη θερμική δραστηριότητα του ηφαιστείου και έχουν ήδη εκδοθεί ειδικές προειδοποιήσεις για την πολιτική αεροπορία, αλλά και για πιθανές επιπτώσεις στις μετακινήσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς ή εκτεταμένες υλικές ζημιές, ωστόσο, η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε απόλυτη επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις συστάσεις της πολιτείας.