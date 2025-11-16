Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν την Κυριακή (16/11) στο ηφαίστειο Σακουρατζίμα, στο μεγάλο νησί Κιούσου που βρίσκεται στη δυτική Ιαπωνία, δημιουργώντας ένα σύννεφο καπνού και τέφρας ύψους έως και 4,4 χιλιομέτρων στον αέρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν δεκάδες πτήσεις.

Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα που βρίσκεται στο νότιο άκρο του Κιούσου κοντά στην πόλη Καγκοσίμα, εξερράγη περίπου στις 18:00 χθες Σάββατο, ανέφερε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA). Σημειώθηκαν δύο ακόμη εκρήξεις περίπου στις 2:30 π.μ. και 10:50 π.μ.

Another view of Sakurajima in Japan a couple of hours ago…pic.twitter.com/AYQQIw5pLn — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 15, 2025

Είναι η πρώτη έκρηξη , που το ύψος του καπνού και της τέφρας έφτασε τα 4 χιλιόμετρα ή και περισσότερο εδώ και σχεδόν 13 μήνες, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι 30 πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της πόλης Καγκοσίμα ακυρώθηκαν λόγω της πτώσης της ηφαιστειακής τέφρας.

Japonya’nın güneyindeki Kagoşima Körfezi’nde bulunan Sakurajima Yanardağı’nda patlama meydana geldi 🌋 Yerel saatle 00.57’de yaşanan patlama sonrası kül bulutları 4 bin 400 metreye kadar yükseldi ▪️ Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi 📌 Sakurajima,… pic.twitter.com/qlVPutKf2z — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 16, 2025

Η JMA ανέφερε ότι ηφαιστειακή τέφρα μετακινήθηκε βορειοανατολικά μετά την τελευταία έκρηξη και ότι αναμένει να πέσει σήμερα στην Καγκοσίμα, καθώς και στην κοντινή επαρχία Μιγιαζάκι.

Το Σακουρατζίμα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας και εκρήξεις ποικίλων βαθμών λαμβάνουν χώρα σε τακτική βάση. Το 2019 η εκτόξευση της τέφρας έφθασε σε ύψος έως και 5,5 χλμ.