Ένα στιγμιότυπο fair play και σεβασμού έγινε viral στα social media, με πρωταγωνιστή τον Ιάπωνα βολεϊμπολίστα, Γιούτζι Νισίντα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια του All-Star Game του ιαπωνικού πρωταθλήματος SV, όταν ο αθλητής, στο πλαίσιο δοκιμασίας δεξιοτήτων, χτύπησε άθελά του με το σερβίς μία νεαρή γυναίκα από το προσωπικό που βρισκόταν δίπλα στο γήπεδο.

Αμέσως μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, έσπευσε κοντά της, σύρθηκε στο παρκέ και στη συνέχεια γονάτισε μπροστά της, σκύβοντας το κεφάλι του σε ένδειξη μεταμέλειας και ειλικρινούς συγγνώμης.

Δείτε το βίντεο: