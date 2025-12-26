Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ένα σοβαρό τροχαίο που κατέληξε σε καραμπόλα τουλάχιστον 50 οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 26/12, στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu στην επαρχία Gunma, στο Minakami, βόρεια του Τόκιο, προκαλώντας τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 26 ακόμη.

Σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 19:30 τοπική ώρα στην κατεύθυνση προς τα βόρεια, στην κάτω λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Kanetsu Expressway.

Πρόκειται για έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους της χώρας, που συνδέει την πρωτεύουσα με την επαρχία Niigata, διασχίζοντας ορεινές και απαιτητικές διαδρομές, ιδιαίτερα σε χειμερινές συνθήκες.

Στην περιοχή υπήρξε έντονη χιονόπτωση, γεγονός που περιόριζε σημαντικά την ορατότητα και έκανε την οδήγηση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Πολλά από τα οχήματα φέρονται να έχασαν τον έλεγχο στις ολισθηρές επιφάνειες του δρόμου λόγω του πάγου, προκαλώντας μια αλυσίδα συγκρούσεων μεταξύ δεκάδων αυτοκινήτων και φορτηγών.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται μια ισχυρή έκρηξη ακολουθούμενη από πύρινη λαίλαπα να κατακαίει πολυάριθμα οχήματα, ενώ πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού στροβιλίζονται στον ουρανό.

Οι εικόνες δείχνουν σκηνές πανικού και χάους καθώς φλόγες κατατρώνε τα συντρίμμια, ενώ διασώστες και πυροσβέστες προσπαθούν να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους οδηγούς.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, αποκλείοντας τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις για αρκετές ώρες, προκειμένου να βοηθήσουν τους τραυματίες και να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε μετά τις συγκρούσεις.

Η πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε τελικά να ελέγξει τη φωτιά αργά το βράδυ, αλλά οι αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται το πώς θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία και πώς θα καθαριστεί η περιοχή.

Στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu έχουν στο παρελθόν συμβεί πολλές συγκρούσεις οχημάτων, λόγω του σκληρού χειμώνα στην περιοχή του Gunma, όπου οι δρόμοι περνούν μέσα από ορεινά εδάφη και σημεία με μεγάλο υψόμετρο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία, με τις αρχικές ιατρικές εκτιμήσεις να δείχνουν ότι μεταξύ των 26 οι πέντε βρίσκονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Οι υπόλοιποι τραυματίες φέρουν κυρίως ελαφρά ή μεσαίας σοβαρότητας τραύματα. Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητα του νεκρού ατόμου ή για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

Οι ιαπωνικές αρχές έχουν ξεκινήσει ερευνητική διαδικασία για τις ακριβείς αιτίες του ατυχήματος, με την κυκλοφορία να παραμένει κλειστή σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των οδηγών. Εξετάζονται τόσο οι καιρικές συνθήκες όσο και πιθανά τεχνικά ή ανθρώπινα λάθη που μπορεί να οδήγησαν στην αρχική απώλεια ελέγχου των οχημάτων και στην επακόλουθη καραμπόλα.

