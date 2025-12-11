Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνη Ζήβας

Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την Τετάρτη κοινές αεροπορικές ασκήσεις πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, σε μια περίοδο που το Τόκιο περιγράφει ως «διαρκώς επιδεινούμενο» το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή. Την ανακοίνωση έκανε το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας το πρωί της Πέμπτης, υπογραμμίζοντας ότι στην άσκηση συμμετείχαν δύο αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52.

JSDF and the U.S. Armed Forces conducted a bilateral exercise amid an increasingly severe security environment surrounding Japan. This bilateral exercise reaffirms the strong will between Japan and U.S. not to tolerate unilateral changes to the status quo by force. pic.twitter.com/UDD5fW7wD0 — Japan Joint Staff (@JapanJointStaff) December 11, 2025

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι κοινές επιχειρήσεις αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα Τόκιο και Ουάσινγκτον να αποτρέψουν κάθε προσπάθεια ανατροπής του status quo με τη χρήση βίας. Παράλληλα, τονίζεται πως η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αμερικανικών δυνάμεων και ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ της διμερούς συμμαχίας.

Ρωσοκινεζική «επίδειξη ισχύος» γύρω από την Ιαπωνία

Την ώρα που συνεχιζόταν η κοινή άσκηση Ιαπωνίας–ΗΠΑ, το Τόκιο είχε ήδη κινητοποιήσει δικά του μαχητικά αεροσκάφη το βράδυ της Τρίτης, καθώς ρωσικές και κινεζικές αεροπορικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν συντονισμένη περιπολία γύρω από τον ιαπωνικό εναέριο χώρο.

Δύο ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95, ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, απογειώθηκαν από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας και κατευθύνθηκαν προς την Ανατολική Κίνα, όπου συναντήθηκαν με δύο κινεζικά βομβαρδιστικά H-6.

Τα τέσσερα αεροσκάφη πραγματοποίησαν στη συνέχεια κοινή πτήση μεγάλης διάρκειας πάνω από τον Ειρηνικό.

Στο σχηματισμό προστέθηκαν και τέσσερα κινεζικά μαχητικά J-16 κατά την πορεία τους ανάμεσα στα νησιά Οκινάουα και Μιγιακό, μια περιοχή που θεωρείται διεθνής θαλάσσια οδός.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο εντόπισε και επιπλέον δραστηριότητα της ρωσικής αεροπορίας στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, στην οποία συμμετείχαν ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης A-50 και δύο μαχητικά Su-30.

Ο υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι, με δήλωσή του στο X την Τετάρτη, κατήγγειλε πως οι κοινές κινήσεις Μόσχας και Πεκίνου αποτελούν «εμφανή προσπάθεια επίδειξης δύναμης απέναντι στη χώρα μας» και συνιστούν σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια. Τόνισε, επίσης, ότι τα ιαπωνικά μαχητικά αντέδρασαν εφαρμόζοντας πλήρως τα πρωτόκολλα αεράμυνας.

Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως η κοινή ρωσοκινεζική αποστολή διήρκεσε συνολικά οκτώ ώρες, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

με πληροφορίες από: Reuters