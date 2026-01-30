Τρεις θρασύτατοι ληστές έκλεψαν βαλίτσες που περιείχαν 2,7 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά σε πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο του Τόκιο, όπως ανέφεραν η αστυνομία και τα μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Hier soir dans le quartier de Higashi-Ueno à Tokyo, un groupe de 5 hommes a été agressé au gaz lacrymogène.

Les agresseurs ont dérobé 3 valises contenant au total environ 420M¥ (2,3M€) en liquide.

Les suspects sont toujours en fuite. #Japon pic.twitter.com/uFG71mtfI7 — ⛩ Ryo Saeba | Japon XYZ ⛩ (@Ryo_Saeba_3) January 30, 2026

Breaking News🚨

A robbery involving more than ¥400 million (around $2.7M USD) has occurred in Taito Ward, Tokyo, with a nearby hit-and-run possibly linked to the case🧳💰https://t.co/aqzHqP0etT — Hidden Japan Gems (@hidden_japan_) January 29, 2026

Το συμβάν έλαβε χώρα κοντά στον σταθμό Ουένο, μια περιοχή δημοφιλή στους τουρίστες.Οι δράστες για να αρπάξουν τις βαλίτσες με τα χρήματα, χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Τόκιο στο AFP.

Police said thieves made off with 420 million yen, worth about $2.7 million, in a Tokyo robbery Thursday. The authorities said assailants used a pepper spray-like substance and seized suitcases stuffed with cash from five people.https://t.co/bM8lX67Udv — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 30, 2026

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Τόκιο αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την υπόθεση, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα θύματα ήταν μια ομάδα πέντε Κινέζων και Ιαπώνων, οι οποίοι προσπαθούσαν να τοποθετήσουν τις βαλίτσες που περιείχαν περίπου 420 εκατομμύρια γιεν (2,7 εκατομμύρια δολάρια) σε αυτοκίνητο.

Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί η ομάδα μετέφερε τα χρήματα. Η Fuji Television μετέδωσε ότι τα θύματα είπαν στους ερευνητές ότι τα μετρητά επρόκειτο να παραδοθούν σε ανταλλακτήρια νομισμάτων.

Επίσης τις πρώτες ώρες της Παρασκευής άνδρας που κρατούσε 190 εκατομμύρια γιεν σε μετρητά δέχτηκε επίσης επίθεση με σπρέι πιπεριού από ομάδα τριών ανδρών σε χώρο στάθμευσης στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία ερευνά τη σύνδεση μεταξύ των δύο επιθέσεων.