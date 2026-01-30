Τρεις θρασύτατοι ληστές έκλεψαν βαλίτσες που περιείχαν 2,7 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά σε πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο του Τόκιο, όπως ανέφεραν η αστυνομία και τα μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Το συμβάν έλαβε χώρα κοντά στον σταθμό Ουένο, μια περιοχή δημοφιλή στους τουρίστες.Οι δράστες για να αρπάξουν τις βαλίτσες με τα χρήματα, χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Τόκιο στο AFP.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Τόκιο αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την υπόθεση, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα θύματα ήταν μια ομάδα πέντε Κινέζων και Ιαπώνων, οι οποίοι προσπαθούσαν να τοποθετήσουν τις βαλίτσες που περιείχαν  περίπου 420 εκατομμύρια γιεν (2,7 εκατομμύρια δολάρια) σε αυτοκίνητο.

Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί η ομάδα μετέφερε τα χρήματα. Η Fuji Television μετέδωσε ότι τα θύματα είπαν στους ερευνητές ότι τα μετρητά επρόκειτο να παραδοθούν σε ανταλλακτήρια νομισμάτων.

Επίσης τις πρώτες ώρες της Παρασκευής άνδρας που κρατούσε 190 εκατομμύρια γιεν σε μετρητά δέχτηκε επίσης επίθεση με σπρέι πιπεριού από ομάδα τριών ανδρών σε χώρο στάθμευσης στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία ερευνά τη σύνδεση μεταξύ των δύο επιθέσεων.

