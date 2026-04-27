Η Ιαπωνία ήρε σήμερα την προειδοποίηση για έναν “μεγα- σεισμό”, μία εβδομάδα μετά την έκδοσή της, έπειτα από δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Στις 20 Απριλίου ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε τις ακτές της Ιαπωνίας στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά της βόρειας επαρχίας Ιγουάτε του νησιού Χονσού, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA). Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

Ακολούθως η JMA εξέδωσε ειδική προειδοποίηση για τον αυξημένο κίνδυνο ενός μεγα-σεισμού μεγέθους 8 βαθμών ή και περισσότερων. “Η πιθανότητα να σημειωθεί ένας νέος και ισχυρός σεισμός (…) θεωρείται σχετικά υψηλότερη απ’ ό,τι σε κανονικές περιόδους”, είχε σημειώσει η υπηρεσία.

Σήμερα, Δευτέρα, “‘έληξε η περίοδος για την οποία η κυβέρνηση είχε εκδώσει ειδική προειδοποίηση”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κότα Ιγουαμούρα, υπεύθυνος πρόληψης καταστροφών της κυβέρνησης.

“Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί η πιθανότητα ενός μεγάλου σεισμού”, πρόσθεσε. “Είναι πιθανό ένας μεγάλος σεισμός να σημειωθεί ξαφνικά, χωρίς προηγούμενη δόνηση”.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στην ένωση τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών, στη δυτική πλευρά της “ζώνης του πυρός” στον Ειρηνικό, και είναι μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο.

Στο αρχιπέλαγος των περίπου 125 εκατομμυρίων κατοίκων σημειώνονται κατά μέσο όρο γύρω στους 1.500 σεισμούς ετησίως, δηλαδή το 18% των σεισμών που καταγράφονται σε όλο τον κόσμο.