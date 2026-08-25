Ένα μοναδικό και συγκινητικό εγχείρημα εκτυλίχθηκε στη βόρεια Ιαπωνία, όπου περίπου 1.800 εθελοντές από ολόκληρο τον κόσμο ένωσαν τις δυνάμεις τους για να μετακινήσουν τον κεντρικό πύργο του ιστορικού κάστρου Χιροσάκι, βάρους 360 τόνων.

Χρησιμοποιώντας σχοινιά και την παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική «hikiya», οι συμμετέχοντες κατάφεραν μέσα σε δύο ημέρες να μετατοπίσουν το τεράστιο κτίσμα πάνω από δύο μέτρα προς την αρχική του θέση, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης του πέτρινου τείχους.

Το κάστρο είχε μετατοπιστεί από την αρχική του βάση προκειμένου να αποκατασταθεί το πέτρινο τείχος του, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από ισχυρό σεισμό.

Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του τείχους τον Δεκέμβριο του 2024, όπου επανατοποθετήθηκαν στην αρχική τους θέση 2.185 πέτρες, ξεκίνησε η διαδικασία επιστροφής του πύργου.

Η παραδοσιακή τεχνική «Hikiya» και η διαδικασία

Για τη μεταφορά του πύργου χρησιμοποιείται η παραδοσιακή ιαπωνική μέθοδος «hikiya», κατά την οποία ολόκληρο το κτήριο κυλά πάνω σε ειδικές ράγες και κυλίνδρους, χωρίς να αποσυναρμολογηθεί.

Η μέθοδος αυτή κρίθηκε απαραίτητη καθώς το κάστρο αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό αγαθό εθνικής σημασίας για την Ιαπωνία.

Η επιχείρηση μετακίνησης από το κοινό οργανώθηκε ως εξής:

Οργάνωση ομάδων: Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των 80 ατόμων, κρατώντας σχοινιά μήκους 30 μέτρων.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των 80 ατόμων, κρατώντας σχοινιά μήκους 30 μέτρων. Η πρόοδος: Το Σάββατο (22/08) κατάφεραν να μετακινήσουν το κτίσμα κατά 1,13 μέτρα και την Κυριακή (23/08) κατά επιπλέον 1,09 μέτρα.

Το Σάββατο (22/08) κατάφεραν να μετακινήσουν το κτίσμα κατά 1,13 μέτρα και την Κυριακή (23/08) κατά επιπλέον 1,09 μέτρα. Συνολική συμμετοχή: Μέχρι το τέλος Αυγούστου αναμένεται να λάβουν μέρος συνολικά 4.100 άνθρωποι, μετακινώντας το κάστρο κατά 5 μέτρα, σε μια συμβολική κίνηση εμπλοκής της κοινωνίας. Τα υπόλοιπα 73 μέτρα μέχρι την πλήρη επανατοποθέτησή του θα καλυφθούν με μηχανικά μέσα έως το τέλος του έτους.

Παγκόσμιο ενδιαφέρον και 8.000 αιτήσεις

Το ενδιαφέρον του κοινού για να συμμετάσχει στο εγχείρημα υπήρξε πρωτοφανές.

Οι Αρχές έλαβαν 8.000 αιτήσεις για τις 1.800 διαθέσιμες θέσεις του πρώτου διημέρου, με την αναλογία να ξεπερνά τους τέσσερις υποψηφίους ανά θέση.

Οι αιτήσεις προήλθαν από ολόκληρη την Ιαπωνία αλλά και το εξωτερικό, όπως τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του 61χρονου Μοτοχάρου Νακάτα στην εφημερίδα Sankei Shimbun, ο οποίος ταξίδεψε από τη Χιροσίμα:

«Είχα έρθει για τη μετακίνηση και πριν από 11 χρόνια. Είναι πολύ συγκινητικό που μπορώ να συμμετάσχω ξανά. Δεν υπάρχει απολύτως καμία άλλη ευκαιρία να τραβήξεις ένα κάστρο, ήταν φανταστικό».

Ανάλογη συμμετοχή του κοινού είχε πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το 2015, όταν το κάστρο απομακρύνθηκε από τη βάση του.

Με βάση τον ισχύοντα προγραμματισμό των Αρχών, το κάστρο Χιροσάκι αναμένεται να ανοίξει ξανά πλήρως τις πύλες του για το κοινό το 2033.