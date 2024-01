Νεκροί ανασύρθηκαν οι 5 από τους 6 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής με το οποίο συγκρούστηκε κατά την προσγείωση το αεροπλάνο της Japan Airlines με τους 379 επιβάτες στο Τόκιο.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία μοναδικός επιζών είναι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους της ιαπωνικής ακτοφυλακής ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι επιβάτες του αεροπλάνου της Japan Airlines απομακρύνθηκαν και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

BREAKING: 5 Coast Guard members killed, captain seriously injured in plane crash at Tokyo Airport – NHK

— BNO News (@BNONews) January 2, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ