Στην Ιαπωνία οι νόμοι είναι σαφείς. Όποιος δεν είναι στην κατάλληλη ηλικία απαγορεύεται να πιει αλκοόλ.

Έτσι συνέβη και με τον Κίμι Αντονέλι ο οποίος ναι μεν δεν επιτρέπεται να πίνει στην ηλικία του, στην Ιαπωνία, αλλά… στην ηλικία του πέτυχε ακόμα ένα ρεκόρ. Συγκεκριμένα έγινε ο νεότερος οδηγός στην ιστορία που βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της F1, ενώ είχε ήδη καταγραφεί ως ο πρώτος που πήρε την pole position πριν κλείσει τα 20.

Ο Ιταλός, αφού εντυπωσίασε με την παρθενική του νίκη στην Κίνα, επέστρεψε με νέο θρίαμβο στη Σουζούκα για να αποδείξει ότι δεν ήταν μια… φωτοβολίδα, αλλά η γέννηση ενός νέου σούπερσταρ του σπορ.

Μόλις στα 19 του χρόνια, ο Αντονέλι αποδεικνύει περίτρανα πως η Mercedes-AMG έπραξε σωστά που επένδυσε πάνω του για τη διαδοχή του Λιούις Χάμιλτον, δικαιώνοντας τον Τότο Βολφ για μια από τις πιο τολμηρές αποφάσεις στην ιστορία της ομάδας.

Αλλά η γιορτή για την νίκη είχε μια ιδαιτερότητα… Ήπιαν όλοι αλκοόλ εκτός από εκείνον, γιατί στην Ιαπωνία σε αυτή την ηλικία δεν επιτρέπεται το αλκοόλ…

Έτσι λοιπόν αντί για την απλή σαμπάνια στο βάθρο του υπήρχε ένα μπουκάλι με σαμπάνια χωρίς αλκοόλ…

Αντίθετα την τύχη να πιουν την παραδοσιακή σαμπάνια είχαν οι Όσκαρ Πιάστρι και Σαρλ Λεκλέρ (δεύτερος και τρίτος).

Στην Ιαπωνία η νόμιμη ηλικία για κατανάλωση αλκοόλ (και κάπνισμα) είναι τα 20 χρόνια – ηλικία που ο Αντονέλι θα συμπληρώσει στις 25 Αυγούστου.

Παρά τη μείωση της ηλικίας ενηλικίωσης στην Ιαπωνία από τα 20 στα 18 έτη από την 1η Απριλίου 2022, για τα αλκοολούχα ποτά το όριο παραμένει στα 20 έτη.

Η γιορτή του Κίμι περιορίστηκε, λοιπόν, στην έκρηξη χαράς τη στιγμή που πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού και στο ντους με τη σαμπάνια αλλά χωρίς γουλιά… από εκείνη που περιέχει αλκοόλ…

Για την ιστορία, ο Κίμι Αντονέλι είναι Ιταλός οδηγός αγώνων ταχύτητας, γεννημένος το 2006, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Από το 2019 ανήκει στην Ακαδημία της Mercedes-AMG, η οποία επενδύει στην καριέρα του με στόχο τη Formula 1.

Ξεκίνησε από τον χώρο των καρτ, κατακτώντας από το 2015 έως το 2021 14 τίτλους σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το 2022 έκανε ντεμπούτο στα μονοθέσια με την Prema και κατέκτησε τους τίτλους στη γερμανική και ιταλική Formula 4, κερδίζοντας την αναγνώριση ως το «Next Big Thing» της Formula 1. Το 2023 κατέκτησε τον τίτλο στο Formula Regional Μέσης Ανατολής και ακολούθως στο FRECA, με 5 νίκες και 11 βάθρα σε 20 αγώνες.

Το 2024 προχώρησε απευθείας στη Formula 2, δίπλα στον Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, όπου, μόλις στα 17 του, κατάφερε να κατακτήσει 2 νίκες και να υπερκεράσει τον teammate του στη βαθμολογία.

Η καριέρα του Αντονέλι χαρακτηρίζεται από την ταχύτατη άνοδό του: προορίζεται να αντικαταστήσει τον Λιούις Χάμιλτον στη Mercedes-AMG, αν και τότε δεν είχε ακόμη δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου δρόμου, δείγμα της πίστης της γερμανικής ομάδας στο τεράστιο ταλέντο του.